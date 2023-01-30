護衛北台中樞 弓三飛彈進駐淡水河口

國防部影片披露進駐淡水地區的天弓三型防空飛彈。（圖／取自國防部影片）

國防部 近期透過不同管道，陸續披露天弓三型防空飛彈進駐北台的訊息，最新資訊指出，弓三完整的飛彈發射排、戰術指揮中心與相列射控雷達車，近期進駐淡水河口。使淡水至萬里約50公里海岸線，密布天弓一、二、三型與愛國者三型防空飛彈，強力護衛北台中樞，回應共軍 自去年環台操演以來，不斷派遣共機騷擾北部空防的舉措。

國防部近期春節巡弋戰備操演，被隨行媒體發現弓三進駐新竹空軍基地，日前也由軍媒在春節期間報導空軍弓三戰備，影片角落出現基地周邊大樓與營舍，被比對出位在淡水新市鎮原部署鷹式飛彈的「祥調子（羊調子）」營區，北台的中、長程防空火力達前所未有密集。

空軍短程鷹式飛彈已於去年底全數汰除退役，部分駐地由弓三進駐，在專用營區未完工前，作為調節營區。這些位於平地海際的調節營區，缺點是地勢較低，無法發揮飛彈車隊裡機動式相位陣列雷達最大偵蒐距離。

量產型弓三防空飛彈據信射高達45公里，車隊中的「機動型中程三維相列射控雷達」偵蒐距離可以達到400公里左右，傳可同時追蹤150個目標並接戰24至九個目標，全系統號稱可反彈道飛彈 、反戰機、反巡弋飛彈，目前因防情傳遞限制，任務以反戰機為主。進駐淡水的弓三發射單位能獨力戰備。

但在北海空防上，除有位於竹子湖山的嵩山雷達站外，海際也有富基雷達站，尤其在三芝丘陵中的天龍陣地長期部署有弓一、二防空飛彈使用的固定式長白相位陣列雷達，防情傳遞密集嚴謹，可提供戰備單位多元情資。

近淡水河口的「祥調子」營區位於淡海新市鎮內海際，現在周邊新建大樓林立，其與臨近三芝的「灰窰子」營區，過去都曾為美軍進駐，是傳統防空飛彈陣地，前者現在進駐弓三，後者為弓一、二型防空飛彈發射排，再搭配萬里的愛國者三型防空飛彈，北海岸50公里海岸線，雲集我現役四型中長程防空飛彈。

空軍司令部昨天回應表示，空軍兵力調整，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規畫，確保國家安全；任何有關兵力部署與部隊任務之報導，該部依例不予評論。