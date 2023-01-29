廈門會洪秀柱 宋濤：尊重、關愛、造福台胞

金門縣長陳福海28日率縣府團隊赴廈門交流，並走訪1937年日本侵華時，金門縣政府暫時遷往大嶝辦公的舊址。（中央社）

中國大陸國台辦主任宋濤28日在廈門與國民黨前主席洪秀柱會面，釋出對台最新官方訊號。宋濤指出，將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，也鼓勵更多台灣同胞參與「民族復興和祖國統一進程」。

據新華社28日晚間消息，宋濤當天在廈門與洪秀柱會面，轉達中共 總書記習近平對洪秀柱的春節問候，並指出中共20大 對當前和今後一個時期對台工作作出部署，對兩岸關係發展、「祖國統一進程」具有重大深遠影響。

宋濤強調，中國大陸將深入貫徹落實中共20大精神，秉持「兩岸一家親」理念，「尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來」，還提到「希望洪主席一如既往為此貢獻力量」。

洪秀柱28日晚間在臉書發文指出，很榮幸受廈門台商的邀請，在年初六到廈門與台商座談交流，藉著這個機會，一方面跟台商朋友們拜年、一方面也聽聽他們的心聲，「尤其在兩岸官方交流中斷的現下，我們也希望能夠對台商朋友能有積極的協助」。

洪秀柱強調，台商衷心期盼小三通全面開放，也希望兩岸直航的航點能夠增加。她並指出，從前年開始，因檢驗檢疫規範、註冊管理等多重因素，台灣食品、農漁產品及蔬果輸陸接連受阻，再加上這三年來的疫情衝擊、全球原物料上漲，都對台商形成重重的考驗，「這次來到廈門，有幸能和國台辦宋濤主任會面，我如實的轉達了台商朋友的心聲，也得到了相當正面積極的回應」。

中央社報導，金門縣長陳福海昨日也率縣府團隊赴廈門，走訪大嶝島上的金門縣府舊址，29日與國台辦主任宋濤會面，就金門各界關切的民生經濟議題對接討論，並爭取兩岸小三通春節專案能更完善延續。

金門縣政府表示，陳福海一行的廈門首站是前往大嶝島考察拜會，走訪1937年對日抗戰爆發後，金門縣政府暫時遷往大嶝辦公時的舊址。大嶝目前約有3萬人，據統計有數千人的人口登記卡上是寫著福建金門。

陳福海說，兩岸在同一個地方能夠有相同的戶籍註記、非常難得，接下來金門縣政府會針對翔安與大嶝深化交流。

陳福海表示，目前金酒公司正規畫針對大嶝島居民，給予專用配售酒的可能性，希望透過金酒廈門公司「爭取免關稅 、專供酒的配售方式」，讓金門高粱酒的銷售能夠更大幅度提升。

據了解，金酒公司正規畫設計具有「和平、金嶝鄉情概念的專用酒商標/酒瓶」，希望爭取透過金酒廈門公司申請免關稅後執行推動，盼能共同推廣金門高粱福建名酒。