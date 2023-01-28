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美援烏克蘭M1艾布蘭戰車 恐排擠台灣訂單

記者張文馨／華盛頓28日電
美國25日宣布提供援助烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）。（路透資料照片）
美國25日宣布提供援助烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）。（路透資料照片）

美國25日宣布提供援助烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）後，政治新聞網站Politico26日報導，美國要提供的是比現有庫存M1A1更先進的M1A2艾布蘭戰車；當拜登政府打算以採購來援助烏克蘭，還有波蘭和台灣下的訂單在排隊，恐出現產線排擠問題。

Politico報導，M1A2艾布蘭戰車只在製造商通用動力（General Dynamics）位於俄亥俄州利馬（Lima）的工廠生產，每月可造12輛坦克，目前生產線上的波蘭和台灣下訂的戰車；該廠要接新訂單會很吃力，萬一讓烏克蘭戰車插隊又會引發爭議。

根據報導，波蘭準備採購250輛A2型戰車，自2025年起開始交運；台灣在2019年採購108輛的A2型戰車，首批預計明年交付。

五角大廈25日表示，這波援助烏克蘭的31輛M1艾布蘭戰車，將可供應一整個戰車營所需；且多家媒體引述專家意見報導，艾布蘭戰車的操作不易，訓練耗時，會拖慢交付時程。

Politico引述知情人士說法報導，美國打算提供新型戰車，但不包含美國陸軍現正使用、殺傷程度最高的最新機密裝甲套件。

根據報導，比起A1型，A2型戰車更新指揮管制系統，擁有較佳的瞄準能力，以及適用所有天氣和戰場條件的獨立熱顯像儀；此外，M1A2配備車際間資訊互聯系統，可以自動持續交換車輛訊息，快速追蹤友軍車輛方位，並識別敵軍動態。

Politico報導，聯邦政策規定美國政府出口艾布蘭戰車，不得包含衰變鈾的裝甲套件，出口給外國的都是其他規格，包含這次要提供給烏克蘭的戰車。

烏克蘭 俄亥俄州 拜登

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