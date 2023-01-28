我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

傳麥卡錫將訪台 趙少康：不能玩完就跑

記者程遠述／台北28日電
中廣董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

傳出美國國防部正為新任眾議院議長麥卡錫今年春季訪問台做準備。中廣董事長趙少康表示，反中已是美國朝野共識，美國政治人物表演不比台灣差，成為反中前線的台灣擋不住美國老大哥興致勃勃，至少可以要求，不管是要賣軍火還是賺選票，對台灣要負責到底，「不能玩完了就拍拍屁股跑了」

趙少康表示，不僅傳出麥卡錫要來台訪問，美國眾議院中國特別委員會也考慮要到台灣開委員會，而2024年11月5日是美國總統、副總統選舉日，也是參眾議院和州長改選年，可說是美國最重要大選年。

趙少康指出，美國政治人物深諳「必須製造敵國也必須製造憂患意識」道理，美國把自己所有問題包括失業率、薪資不漲、貿易逆差、工廠外移、國力減弱等現象都怪到中國身上，中國是繼蘇聯之後美國處心積慮製造的新敵國。

而中國變成最大敵國，台灣就首當其衝，成為美國集團最前線，要選舉的人都會到戰爭前線去勞軍、去向敵軍喊話示威，台灣既是反中最前線，除了台灣的政治人物會表演，美國的政治人物怎麼會比台灣差？一定會抓住這個機會，到台灣來比賽誰最反共誰最抗中。

趙少康表示，就算美國總統候選人要到台灣開電視政見發表會或辯論會，他也不會感到意外，至於國會議員要到金門、馬祖甚至東沙去對大陸喊話，也不是不可能，因為不論怎樣都會成為CNN及國際媒體的焦點，對選情大有幫助。

而美國大官要來，民進黨當然喜形於色竭誠歡迎，國民黨則面臨兩難，反對怕被說親中，歡迎又怕後果難料，來了一個裴洛西把台海中線搞沒了，再來一個麥卡錫會不會連台灣海岸線都不見了？

趙少康表示，台灣靠美國優勢軍力保護，70年來才沒有被老共拿去，現在老共越來越有局部優勢 ，老美不甘示弱，強龍硬壓地頭蛇，台灣變成中美兩強爭霸的角力場，悲哀又無奈，只能想辦法困中求生、自求多福。

趙少康也指出，現在美國老大哥興致勃勃一批一批想著花樣要來，擋也擋不住，不過台灣至少可以要求，不管是要賣軍火還是賺選票，責任要概括承受，不能玩完了就拍拍屁股跑了。

既然千里迢迢來台灣表演一番，所有後果就要一肩扛起，就像台海中線隨裴洛西一去不返，美國政府及裴洛西又做了什麼？又能做什麼？

趙少康 裴洛西 麥卡錫

上一則

昔主導罷免韓國瑜 史哲接掌文化部

下一則

年前跌倒送醫 金鐘視帝丁強病逝 享壽87歲

延伸閱讀

拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟

拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟
麥卡錫若訪台 估中行動更震撼 比裴洛西訪台時更緊張

麥卡錫若訪台 估中行動更震撼 比裴洛西訪台時更緊張
美眾院議長麥卡錫訪台？馬英九籲蔡政府「須非常慎重」

美眾院議長麥卡錫訪台？馬英九籲蔡政府「須非常慎重」
陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

熱門新聞

星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14
美國印太司令部前司令戴維森。美聯社

曾估中國2027前犯台 印太司令部前司令戴維森30日訪台

2023-01-26 09:11
總統府今天晚間證實，新閣揆將由前副總統陳建仁（右）接任，副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦（左）接任。本報資料照片

台灣新內閣出爐 陳建仁、鄭文燦組成「仁燦配」

2023-01-25 10:42

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了