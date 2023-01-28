傳麥卡錫將訪台 趙少康：不能玩完就跑

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

傳出美國國防部正為新任眾議院議長麥卡錫 今年春季訪問台做準備。中廣董事長趙少康 表示，反中已是美國朝野共識，美國政治人物表演不比台灣差，成為反中前線的台灣擋不住美國老大哥興致勃勃，至少可以要求，不管是要賣軍火還是賺選票，對台灣要負責到底，「不能玩完了就拍拍屁股跑了」

趙少康表示，不僅傳出麥卡錫要來台訪問，美國眾議院中國特別委員會也考慮要到台灣開委員會，而2024年11月5日是美國總統、副總統選舉日，也是參眾議院和州長改選年，可說是美國最重要大選年。

趙少康指出，美國政治人物深諳「必須製造敵國也必須製造憂患意識」道理，美國把自己所有問題包括失業率、薪資不漲、貿易逆差、工廠外移、國力減弱等現象都怪到中國身上，中國是繼蘇聯之後美國處心積慮製造的新敵國。

而中國變成最大敵國，台灣就首當其衝，成為美國集團最前線，要選舉的人都會到戰爭前線去勞軍、去向敵軍喊話示威，台灣既是反中最前線，除了台灣的政治人物會表演，美國的政治人物怎麼會比台灣差？一定會抓住這個機會，到台灣來比賽誰最反共誰最抗中。

趙少康表示，就算美國總統候選人要到台灣開電視政見發表會或辯論會，他也不會感到意外，至於國會議員要到金門、馬祖甚至東沙去對大陸喊話，也不是不可能，因為不論怎樣都會成為CNN及國際媒體的焦點，對選情大有幫助。

而美國大官要來，民進黨當然喜形於色竭誠歡迎，國民黨則面臨兩難，反對怕被說親中，歡迎又怕後果難料，來了一個裴洛西 把台海中線搞沒了，再來一個麥卡錫會不會連台灣海岸線都不見了？

趙少康表示，台灣靠美國優勢軍力保護，70年來才沒有被老共拿去，現在老共越來越有局部優勢 ，老美不甘示弱，強龍硬壓地頭蛇，台灣變成中美兩強爭霸的角力場，悲哀又無奈，只能想辦法困中求生、自求多福。

趙少康也指出，現在美國老大哥興致勃勃一批一批想著花樣要來，擋也擋不住，不過台灣至少可以要求，不管是要賣軍火還是賺選票，責任要概括承受，不能玩完了就拍拍屁股跑了。

既然千里迢迢來台灣表演一番，所有後果就要一肩扛起，就像台海中線隨裴洛西一去不返，美國政府及裴洛西又做了什麼？又能做什麼？