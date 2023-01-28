李大維回鍋首秀 台商春節聯誼盼能增航點

海基會今年將復辦「大陸台商春節聯誼活動」，預計2月2日在台北舉行，這將是李大維回歸海基會董事長後的首秀，活動也有望恢復疫情 前規模。計畫與會的台商表示，希望向政府反映盡快恢復兩岸航點，以及台灣商品出口大陸受阻等問題，也期待大陸防疫 鬆綁後，兩岸正常交流能更熱絡。

往年海基會慣例在春節、端午節 、中秋節「三節」舉辦大陸台商聯誼活動，加強與台商溝通、宣傳政府政策。2020年新冠疫情爆發後，規模最大的春節聯誼活動已連續停辦三年。

隨著大陸鬆綁防疫措施，台商紛回台過年，春節前海基會就開始探詢大陸台商代表的出席意願。

據了解，今年的大陸台商春節聯誼活動預計2月2日在台北舉行，擬邀請總統蔡英文、現任經濟部長和陸委會、海基會首長，以及八大工商團體、大陸台商代表過百人出席。

近日內閣人事調整後，李大維回鍋海基會董事長，此次台商春節聯誼活動將是他回鍋後的首秀。

目前，大陸長三角、珠三角等地的重量級台商代表、台商會長已陸續收到消息，但出席意願尚不明朗，有台商明確表示會出席，也有人直言「不確定」。有台商說，春節聯誼活暌違三年復辦，是很好的交流機會，但他們反映的話政府聽不聽得進去，又是另一個問題了。

有華南地區台商表示，隨著兩岸防疫政策調整，他們一直呼籲盡快恢復原有兩岸航空客運直航航點，尤其是廣州、深圳等地，讓台商能快速簡便往來兩岸。另一名台商說，陸委會已表態評估小三通擴大開放，但台灣商品出口大陸受阻問題還有待解決，相信大家會關心這些迫切的問題。

有華北、華東地區台商受訪指出，會關注政府未來的兩岸政策、經濟政策，以及如何處理疫後兩岸關係和人員往來等等。