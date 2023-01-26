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藍兩岸論述 將拋與陸經濟對話 最快3月推

記者程遠述／台北26日電

2024大選，藍綠都進入備戰狀態，在台海局勢變動快速下，兩岸政見已是不能空白的考卷。國民黨總統參選人選雖未明朗，但國民黨主席朱立倫不斷打磨兩岸論述，近朱人士表示，黨中央最快會在3、4月「端菜」，將立基於朱立倫「國防與對話2D（Defense and Dialogue）」兩岸政略上，提出與對岸進行經濟對話的內容方案，推進藍營兩岸論述。

朱立倫12日受訪時曾表示，作為黨主席有責任幫國民黨建構更好的國際關係、更安定和平的兩岸關係，為國民黨總統候選人奠定基礎。黨內知情人士指出，過年前朱立倫積極要大陸部、智庫和國際部等密集研商，要為藍營兩岸政見增添進度。

近朱人士表示，所謂「與對岸進行經濟對話」，就是因應近百萬台商、台師等在對岸台胞，以及農漁民兩岸貿易的需要，與對岸進行經濟磋商，會提出方案及項目內容等，以此策略有信心進行對話，解決現在政府無法為民眾爭取權益的問題。

該人士也指出，新進度是經濟對話，沒有要政治對話，因為民眾盼望的是能實際解決問題，而非操作政治，透過實質經濟民生的交流對話，達到避免誤判、減少風險效果，也是實踐2D「和平靠對話，安全靠國防」內涵的做法之一。

黨中央兩岸論述討論的參與者也表示，朱立倫主張的中間路線，地方大選已驗證能為國民黨加分，兩岸政策也會以中華民國憲法及現行國民黨黨章黨綱為基礎，穩健凝聚，避免有被對手操作空間。

此外，該人士也認為，民進黨新任黨主席賴清德上任時提出「和平靠國防」說法，和過去民進黨政府主張「備戰不避戰」類似，其實都只談及怎麼加強軍事，也就是只有「備戰」，卻未著墨「避戰」；國民黨策略主張以對話避戰、達到和平，且有對話更能爭取時間、加強國防，這就是民進黨做不到的事，也在論述完整度上顯現差異。

國民黨 民進黨 中華民國

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