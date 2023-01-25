我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

美前印太司令：中國2027前會嘗試犯台

記者張文馨╱華盛頓報導
美軍前印太司令戴維森依然認為中國會在2027年之前嘗試進犯台灣。(美聯社)
美軍前印太司令戴維森依然認為中國會在2027年之前嘗試進犯台灣。(美聯社)

日本共同社23日刊出對美軍前印太司令戴維森(Philip Davidson)專訪，戴維森依然認為中國會在2027年之前嘗試進犯台灣，他以習近平在20大演說提到不放棄以武力方式統一台灣為例，佐證自己前年的評估至今依然正確。

戴維森2021年3月9日在參院軍事委員會答覆議員提問表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

戴維森透過專訪肯定日本擴大防衛支出，以及採購戰斧巡弋飛彈的決定；這是日本自衛隊60多年來最重大的變革，配備戰斧巡弋飛彈將使日本擁有擊中敵方領土的能力，這是最快擁有反擊能力的方式。

戴維森表示，台海衝突關乎日本，因其攻擊與防守範圍勢必波及釣魚台（日本稱尖閣群島，中國、日本與中華民國分別主張擁有釣魚台主權，主權爭議未解。）

戴維森說，若日本獲得反打擊能力，將大大改變美日兩國在西太平洋地區的嚇阻能力，美日應強化彈道飛彈防禦的協調，並部署能讓對手「暫停」或「遭受一些懲罰」的系統。

戴維森表示，這要花時間去做，且端賴美日有多急迫來推動。

日本 釣魚台 中共

上一則

賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物

下一則

陸疫情高峰已過 金馬小三通入境 確診首掛零

延伸閱讀

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識
日本「10年最強寒流」JR列車停駛 上班族車廂內卡5小時

日本「10年最強寒流」JR列車停駛 上班族車廂內卡5小時
港籍貨船驚傳「在日本外海沈沒」 22人目前僅救回4人

港籍貨船驚傳「在日本外海沈沒」 22人目前僅救回4人
俄烏戰爭、台海緊張…歐亞各國紛赴賭城兵器展大採購

俄烏戰爭、台海緊張…歐亞各國紛赴賭城兵器展大採購

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告