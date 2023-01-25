美前印太司令：中國2027前會嘗試犯台

美軍前印太司令戴維森依然認為中國會在2027年之前嘗試進犯台灣。(美聯社)

日本 共同社23日刊出對美軍前印太司令戴維森(Philip Davidson)專訪，戴維森依然認為中國會在2027年之前嘗試進犯台灣，他以習近平在20大演說提到不放棄以武力方式統一台灣為例，佐證自己前年的評估至今依然正確。

戴維森2021年3月9日在參院軍事委員會答覆議員提問表示，憂心中共 正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

戴維森透過專訪肯定日本擴大防衛支出，以及採購戰斧巡弋飛彈的決定；這是日本自衛隊60多年來最重大的變革，配備戰斧巡弋飛彈將使日本擁有擊中敵方領土的能力，這是最快擁有反擊能力的方式。

戴維森表示，台海衝突關乎日本，因其攻擊與防守範圍勢必波及釣魚台 （日本稱尖閣群島，中國、日本與中華民國分別主張擁有釣魚台主權，主權爭議未解。）

戴維森說，若日本獲得反打擊能力，將大大改變美日兩國在西太平洋地區的嚇阻能力，美日應強化彈道飛彈防禦的協調，並部署能讓對手「暫停」或「遭受一些懲罰」的系統。

戴維森表示，這要花時間去做，且端賴美日有多急迫來推動。