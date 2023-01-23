眾議長麥卡錫傳春天訪台 綠委曝去年親飛華府送邀請函

美國聯邦眾議院議長麥卡錫傳出春天將可能率團拜訪台灣，民進黨立委王定宇今天表示，早在去年九月，他就代表立法院長游錫堃，親自飛到華府送邀請函，邀請麥卡錫來台訪問。(本報資料照片)

美國政治新聞網站Punchbowl News報導，美國國防部正在為聯邦眾院 議長麥卡錫 今年稍後訪台做準備，官員預估可能會在春季（3至5月）造訪。民進黨立委王定宇今天表示，去年9月他代表立法院長游錫堃，親自飛到華府送邀請函，邀請麥卡錫訪台，現在傳出麥卡錫預計春天訪台消息，好朋友來訪誠摯歡迎，台灣有權利接待朋友，全世界好友也有權利拜訪台灣，如果中國用無理取鬧方式阻撓台灣對外關係，勢必會適得其反。

美國眾院前議長裴洛西 去年8月訪台後，中國不僅在台灣周邊舉行軍演，還禁止進口台灣眾多食品業者的產品，麥卡錫當時就表態，如果當選國會議長，隔年春天一定率團拜訪台灣，如今麥卡錫順定當選美國眾院議長，傳出正在規劃春天訪台。

對於麥卡錫可能訪台，王定宇表示，誠摯歡迎，但也要尊重美方的準備，畢竟麥卡錫剛當選國會議長，美國國內工作非常多，能否成行還要看美方評估判斷，尊重其決定。

若麥卡錫訪台成行，中國反彈可以預期，王定宇提醒國際社會跟中國，台灣有權利接待朋友，全世界朋友也有權利拜訪台灣，如果中國一直要無理取鬧，阻撓台灣對外關係或國際友人訪台會適得其反。

王定宇強調，台美關係穩固堅強，台美關係鐵律不能受中國干擾跟影響，符合台美兩國間的國家利益跟人民福祉。