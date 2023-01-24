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監控解放軍 台在蘭嶼枋山布搜索雷達 偵察西南、東南海域擴至24浬

記者洪哲政／台北報導
海巡署2024年將在在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達協助掌握水道情勢，便於協同海軍派遣艦艇監控解放軍軍艦。（圖：海巡署提供）
海巡署2024年將在在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達協助掌握水道情勢，便於協同海軍派遣艦艇監控解放軍軍艦。（圖：海巡署提供）

解放軍機艦頻繁出沒西南空海域，並穿越巴士海峽至台灣東南外海，台灣海巡署將在2024年在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達，協助掌握水域情勢，便於協同派遣艦艇監控解放軍軍艦。

海巡署表示，為有效掌握海面船隻目標及岸際人、車動態資訊，現在全台設置78處岸際雷達站及7部機動雷達車，全天候24小時掌握領海12浬內之船舶航行動態，建立迅速的「偵知、辨識、掌握、打擊」科技執法能量，有效節約應處的勤務兵力，並爭取寶貴救生救難及處置時間。

海巡署進一步表示，但因應近年西南及東南海域案件增溫趨勢，為擴增岸際雷達監控範圍至24浬的領海鄰接區，規畫2024年新增枋山及蘭嶼等2處24浬偵蒐雷達，期提升台灣西南及東南海域目標預警能力；24浬雷達將以單一天線配置，並由後端雷達操作員遠端操控前端雷達，相關雷達偵蒐資訊整合至該區域的巡防區指揮部，實施海面目標偵蒐勤務。

海巡署表示，鑑於極端天氣變化、海上航運發展、大型複合式災難發生機率增加，海巡署在任務日趨多元複雜的情況下，除積極建置彌補及24浬偵蒐雷達，並陸續規劃籌設各式陸基、車載、艦載的紅外線監控設備，朝向建構雷達、守望哨、機動兵力及光電設備等多層式監偵屏幕，提升執勤人員對海上、岸際目標的快速辨識能量，更有效支援執行各項任務時於第一時間獲取現場狀況及有效勤務應處。

據了解，受到地球曲度限制，24浬雷達要高度夠才能偵測遠，海巡在蘭嶼設有開元安檢所，但雷達裝設在蘭嶼燈塔旁。

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