日本學者：「台灣有事」的可能性未必高

「台灣有事」已成為日本 媒體和日本主要搜尋引擎的熱門關鍵字之一，相關國家也為此未雨綢繆，但東京外國語大學教授小笠原欣幸則認為，發生台灣有事的可能性「未必高」。

小笠原長期研究台灣政治，由於其屢屢幾乎精準命中從總統大選到地方縣市長的選舉結果，而被部分台灣網友封為「神人級」學者。日本「沖繩時報」23日刊出他對台灣有事的相關研判，雖未完全排除發生可能性，但研判可能性「未必、不一定」高。

小笠原基於經濟考量，必須先納入中共 思維模式，亦即北京 最在乎的是不會因此動搖共產黨的一黨專政體制。習近平去年10月在中共第20次全國代表大會（二十大）順利獲得第三個中央總書記任期，中共擘劃的領導體制如今正1步步組建完成，大陸內部並未出現反對此一體制的動向。

小笠原認為，若共軍犯台，北京預料將被多國祭出經濟制裁，其國內經濟將受重創而不景氣。在此情況下，大陸民眾對中共領導體制的質疑聲浪很可能變大。

儘管如此，小笠原仍強調，日本有看法認為台灣有事只是「虛構」，這也是「很大錯誤」。他仍呼籲有必要為此強化嚇阻力。