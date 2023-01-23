10共機4共艦 除夕初一又擾台

共機擾台春節並未停歇，國防部 昨天統計自除夕上午6時起至昨初一上午6時，偵獲共機10架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，不過，共機這次未逾越海峽中線及西南空域。

蔡英文 總統昨則在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往福西營區慰勉春節留守戰備的「憲兵裝步239營」部隊，她期勉大家在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心，並親自頒發加菜金暨福袋。

蔡總統說，她首先要代表國人，感謝各位輪值的弟兄姊妹，在春節連假堅守崗位，守護國家安全，憲兵裝步239營是憲兵唯一的裝甲部隊，更是重要的首都衛戍部隊。

蔡總統說，她知道各位在戰訓本務上都有很好的表現，去年大家執行多次戰備偵巡及聯合作戰計畫演練，大家持續努力，不但提升自我戰技，也厚植首都的防衛能量，她要給予高度的肯定，並期許新的1年，各位弟兄姊妹繼續維持高水準的表現，做好紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心，最後再次感謝大家的付出，請輪值的弟兄姊妹在休息時間，務必要打電話問候家人，向家人拜年。

蔡總統昨天接連前往台北市覺修宮、大龍峒保安宮祈福參香，祝願台灣國泰民安，並發送兔年新春福袋向民眾賀年。