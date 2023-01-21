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台海若開打 CNN：台灣退役男沒信心上戰場 直言「淪炮灰」

編譯徐榆涵／即時報導
中共近來軍演頻頻，加劇台海緊張情勢，促使台灣延長義務役期。（記者葉信菉／攝影）
中共近來軍演頻頻，加劇台海緊張情勢，促使台灣延長義務役期。（記者葉信菉／攝影）

美國有線電視新聞網（CNN）20日報導，中共近來軍演頻頻，加劇台海緊張情勢，促使台灣延長義務役期，但有剛結束義務役期的後備軍人表示，如果想讓軍事訓練發揮作用，需要做的遠不只這些。

據報導，6名服完義務役的台灣年輕人接受CNN採訪時說，相關訓練不僅過時、無聊且不切實際。他們說，這是幾十年前設計的，重心放在刺刀訓練上，但缺乏城市戰略或無人機等現代武器的訓練。有些人說，步槍太少了無法四處走動，或是訓練的武器太舊，根本不能用。還有人說，他們雖然專門接受大砲、手榴彈和迫擊砲部隊訓練，但根本沒有任何彈藥以供訓練。

他們的批評正值台灣軍方關鍵時刻。總統蔡英文去年12月27日正式宣布，將義務役役期從4個月恢復至1年，適用對象為2005年1月1日以後出生之役男，稱現行制度已不足以因應防衛需求。軍方表示，與其他民主國家的役期相比，南韓役男的役期為18至21個月，新加坡為24個月，以色列則為為24至30個月，都比台灣還長。

但不少後備軍人都對此表示質疑，認為唯有更徹底改革才能解決問題。像是2021年服役的26歲彰化審計員劉先生說，在他們連上有超過100枝突擊步槍，但只有十幾枝能用來進行射擊練習，很多都已經破舊不堪，無法用於訓練。當時連上約有140名受徵召的新兵。

去年才服過役的台中25歲工程師丹尼斯（Dennis）說，他被指派到砲兵部隊，但由於教官擔心新兵可能會受傷，因此他根本沒學會怎麼發射砲彈。「我們被分配了簡單任務，多數時間都在幫忙打掃和清洗砲車。要是今天就開戰，讓我去當砲兵，那我想我只能當炮灰。」

28歲的劉姓男子2015年在屏東服役，他表示，「我們的指揮官幾乎沒有在地面訓練時教我們任何東西，因為他們覺得我們只有待幾個月，對他們不會帶來太多改變」。

服役期間，入伍者必須接受一段時間的體能訓練、學習步槍射擊和刺刀使用。一些接受採訪的民眾都質疑練習刺刀的意義，認為已經過時，但國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，相信改革將提升台灣的作戰能力，強調刺刀訓練有其價值，像是能提高士兵勇氣和好勝心，或是所執行的任務不適合使用武器時，刺刀仍可作為替代選擇，並說現代武器雖說已被納入新的訓練課程，但要讓每個士兵都練習是不太切實際的，因為代價太高。

針對批評，國防部在給CNN的一份聲明中說，已交請專家參加許多關於改革徵兵制度的學術研討會，並接受他們的許多建議，以提高訓練強度。

新加坡 國防部 蔡英文

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