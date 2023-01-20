在台出生長大 資深媒體人曾瀞漪 獲選陸政協委員

曾在TVBS和鳳凰衛視工作多年的資深媒體人曾瀞漪，近日被選為大陸第14屆全國政協委員，界別是大陸全國台聯會。與其他台聯會成員多是「台二代」或「台三代」不同，在台灣出生成長的曾瀞漪有一定程度的代表性。

曾瀞漪1969年生於台灣，畢業於輔大大眾傳播系，曾在TVBS擔任新聞主播與記者。1997年加入香港 鳳凰衛視，主持「金石財經」、「財經點對點」節目十餘年，並兼任製作人和主編。

2021年，曾瀞漪曾競選香港立法會議員，她當時稱自己出生台灣，在台灣長大，祖籍客家，隨後到香港工作近30年，若能當選，希望可以促進在港台商與台灣有更多交流。

值得關注的是，曾瀞漪的職場路徑和吳小莉相近，都是輔大畢業，同是第一批進入香港鳯凰衛視的台灣媒體人，都長期在該電視台工作。

此外，前年曾因統一言論在大陸暴紅的「58歲台灣女孩」凌友詩，為第13屆大陸全國政協委員，今年更上層樓當選第14屆大陸全國人大代表。不過，凌友詩與曾瀞漪不同，她主要是代表「港澳地區」。

北京 消息人士分析，曾瀞漪被選上大陸全國政協委員，主要是肯定她過去在香港職場的努力，能以台灣人身分發揮統戰作用，比「台二代」、「台三代」政協委員有效果；其次，是培養在港堅定忠誠支持中國共產黨 政策的台灣人，有示範作用。