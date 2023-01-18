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台本島布雷 軍方列4處「紅色海灘」

記者洪哲政、林銘翰／台北18日電
4紅色海灘離都會區有多近。 資料來源／國防部、內政部 製表／台辦處
4紅色海灘離都會區有多近。 資料來源／國防部、內政部 製表／台辦處

陸軍司令部以「九陣專案」為名對美採購14套車載型的「M136火山車載布雷系統」與大批反戰車的戰防雷，引發在野黨反對。陸軍司令部參謀長章元勳昨天表示，火山布雷系統是快速、機動的布置，不需要廣正面、長時間，台方是被動在戰時部署，「台灣不會成為地雷島」。

國民黨立委賴士葆昨說，「如果說連美國都放，那我們才來談。」民進黨立委林俊憲反問，難道美國有隨時被解放軍登陸的風險，如果不設防，要不要改鋪紅地毯？

章元勳說，陸軍布雷時機是被動的「戰時部署」，即台方判明解放軍攻台登陸船團發航後，研判如確定其將於北部寶斗厝海灘、海湖海灘或南部的喜樹海灘、中部甲南海灘作主力登陸，「有戰甲車上來時」，台方再對解放軍登陸路線布雷，因此不會有布雷正面太廣或太早部署的問題，「就算預判解放軍半年後攻台，也不需要現在就部署」。

章元勳舉出上述四處國軍曾經實施反登陸操演的海灘，但全台被美方歸類為解放軍可能登陸的「紅色海灘」共約有十餘處。

章元勳以新北林口的寶斗厝海灘為例說，若敵軍登陸戰車確定從此地上來，除配合阻滯的反登陸火力外，還可在特定路徑上快速布雷；如在整個寶斗厝海灘800公尺乘以2000公尺的正面布雷，敵軍要登陸就必須上來，戰防雷就能阻滯敵軍前進，可達遲滯與拒止的作用。

他表示，陸軍布雷是被動的，台灣國防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，其三棲進犯動次與登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線的襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，除了機動布雷系統，在國土防衛階段還有很多新式武器裝備，配合充分運用。

外界質疑布雷車恐讓台灣成為「地雷島」，章元勳表示，台灣不會變成地雷島，火山布雷系統除會定時自毀、易於辨識、快速回收、機動布雷，不需要作「廣正面、長時間」的布雷，可以針對敵軍行動路線區域，作精準而有效的部署；且陸軍採購的戰防雷是浮布在地面上，非常易於回收辨識，不是廣區域埋在地底下的傳統地雷。

至於陸軍宣稱布雷系統有所謂「運用規範」，章元勳說，除須符合渥太華國際公約，台方採購的是「戰防雷」、而非「人員殺傷雷」，這套美軍裝備的操作準則也有很明確規範，除要標定部署地點，事後處理也有別於傳統地雷，能降低最大人員誤傷率。

章也表示，解放軍機艦當前對台海空域的襲擾，針對性三棲的進犯，面對敵情威脅，台灣的防衛作戰有其需要；陸軍會用負責的態度，在最大作戰成功、最低人員誤傷狀況下，作好這項系統使用，希望國人支持。

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