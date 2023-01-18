黑白集／地雷阻敵？或先為打房作出貢獻

蔡政府向美採購「火山布雷系統」，國人憂心台灣成為地雷島。國防部 急忙背書安全性，聲稱「智慧地雷」只炸坦克不炸人，還會定時自毀。奇怪的是，如此神器全球只有美韓使用，且都不用在自家領土。蔡政府聲稱用於「戰時」，布建本島灘岸，堪稱「世界難波萬」。

綠委沒看過實戰數據，便學起軍火商掛保證，甘為「火山孝子」。政客漠視解放軍 排雷能力，還絕口不提風險。地雷使用磁誘引信，並無抗擾動裝置，散布後對移動物極敏感，任何清除措施都可能引爆。試問，國軍要如何處理自毀裝置故障的地雷，以絕後患？

亞洲除緬甸及敘利亞，無一政府在自己國土布雷，南韓僅用在兩韓 間的中立區。國防部稱美英等國使用布雷系統，為何不說是用在其他國家？美俄在烏克蘭、敘利亞大打代理人戰爭，使用地雷毫不手軟。「火山」系統趁俄烏戰爭重出江湖，賣給波蘭不成，至今唯台灣是買家。

國人支持軍購保台，卻反對「玉碎戰略」。側翼不必扣紅帽子為地雷護航，這只是自打嘴巴。綠營將「台灣是母親」掛在嘴邊，問題是，哪個孝子會在老媽身上掛炸彈？

蔡政府遊說裴洛西訪台，招致解放軍擾台軍演常態化，以致美商將台灣投資環境評為27年來最差。地雷嚇走解放軍前，也許已先為打房政策作出貢獻。