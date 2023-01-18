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台美貿易倡議 鄧振中：有望簽早收協議

記者鄭媁、黃有容、張文馨／台北－華盛頓連線報導
台美貿易倡議第二回合談判1月14日至17日在台北登場，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中會前神情輕鬆。（本報資料照片）
台美貿易倡議第二回合談判1月14日至17日在台北登場，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中會前神情輕鬆。（本報資料照片）

台美21世紀貿易倡議一連四天在台北舉行第二回合談判，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中表示，雙方對大部分條文都有共識，僅少數條文未來需透過視訊續行協商，希望盡快談完，一切順利完成就可安排簽署早收協議。

美國貿易代表署（USTR）發布聲明，稱就貿易便捷化、反貪腐、中小企業等內容交換意見，達成若干共識，並決定在未來數月持續維持談判時程與動能；美台貿易談判均符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與台灣關係法的一個中國政策。

中央大學台經發展研究中心執行長吳大任說，美國是自由貿易國家，本來市場就足夠開放、關稅也偏低，在WTO的架構下很多貨品都免稅，就算已經簽到FTA實際效益可能也不大。台美21世紀貿易倡議的內容和一般FTA著重關稅減讓、市場開放的內容相差甚遠，這次談判的貿易便捷化，是WTO很早就在推動的，也不算是最關鍵的部分。

一位經貿專家指出，這次台美談判的議題都是合作和規範協調性質議題，不涉及太多退讓與不開放議題，像是「升級版WTO」；從美方新聞稿來看，至今未提到任何「貿易協定」、「BTA」、「FTA」字眼，更強調在一中政策下談判，雙方語言不同，未討論的議題則更為敏感，挑戰性很高。

鄧振中昨說，往後幾周透過視訊會議，在文字達成共識後，就會進行翻譯、確認工作，雙方也必須尋求各自國內批准程序；至於下次實體會議時間、地點，目前尚未討論。針對台灣批准程序，鄧振中說，目前觸及項目尚未涉及到修法，都是行政部門已獲得法律授權要做的事，但依規定仍須經上級同意，並報立法院查照。

台美去年6月宣布啟動21世紀貿易倡議，並在8月啟動談判，去年11月曾在美國舉行首次實體談判會議；第二回合談判自1月14日起至17日在台北登場。

USTR助理貿易談判代表麥卡廷及美國在台協會（AIT）率20餘單位代表參加，規模龐大。台方則由行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮主談，會同駐美代表處、內政部、外交部、法務部、經濟部等部會，共約50多名官員出席談判。

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