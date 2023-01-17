美售布雷系統 藍委：明示台未來將進入巷戰

美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。(取材自美國陸軍官網)

美方日前宣布出售「火山機動布雷系統」，引發議論。金門立委陳玉珍昨天受訪時極力反對，並表示，地雷對金門人來說是一種痛，除了小時候不能去海邊玩水，更曾有父執輩因誤踩地雷腳斷手斷。國民黨 立委也接連批評，堅決反對禍延子孫、草菅人命的政策。

民眾黨立委邱臣遠也質疑，「戰防雷」正是不對稱戰力中的一種，雖國防部 宣稱只會在戰時布放，且有定時自毀功能，但難道沒有替代的選項嗎？他呼籲政府加速籌獲無人布雷艇、萬象水雷的研發，建立完善水雷戰力，嚇阻中共海軍快速集結，達到濱海決勝宗旨。

旅遊業者也憂布雷讓觀光 受衝擊，擔心當年金門觀光與經濟如同被地雷掐住的噩夢重演。

陳玉珍表示，她堅決反對美國在台灣本土布雷，因為金門海邊全部都是地雷區、是禁止進入的軍事重地，他們從小就看到標語「軍事重地擅入者格殺勿論」；過去金門花了20年才把地雷清光，過程中有專家因誤觸而傷亡，未來若真的有一天面對戰爭，就算台灣最終打勝仗，這些埋下去的地雷很有可能沒被找出來，「以後小朋友不能到沙灘自由自在，我們要過這種日子嗎？」

國民黨立委賴士葆批評，美台政府罔顧國際人權組織在二戰後呼籲各國拒絕布雷，卻要把台灣變成地雷島，徹底將台灣烏克蘭化。此舉明示台灣未來將進入巷戰，屆時台灣人傷亡無數，民生經濟也將被徹底摧毀。

國民黨立委鄭正鈐表示，國防部不斷強調，戰時運用火山布雷系統，可有效反制共軍兩棲快速登陸，但把台灣變成地雷區，就能嚇阻敵軍侵犯嗎？他說，沒人反對充實國防能力，但和平才是避戰的解方；蔡政府執政以來，兩岸敵意螺旋不斷上升，延長役期無法避戰，把台灣布滿地雷更無法帶來和平。

觀光旅遊業已開始擔心台灣購買布雷系統，恐嚇跑觀光客。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，「買布雷系統，對台灣的觀光一定是一大損傷啊」，且一定布在海岸線，以往金門因為有地雷，觀光客不敢去，即便後來啟動掃雷，團體旅客慢慢願意去玩，但因為海邊可能埋著地雷，自由行旅客仍不敢放心走到海灘遊玩；台灣若有地雷，誰還敢來玩？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也指出，「沒人希望烏克蘭化」，觀光業當然希望和平，不希望兩岸關係太緊繃，畢竟在和緩的氣氛下，才能發展觀光，沒有和平，就什麼都沒有了。