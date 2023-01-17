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「灘岸決勝」這些軍事部署可取代地雷 只是成本巨大

記者洪哲政／台北17日電
美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。(取材自美國陸軍官網)
美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。(取材自美國陸軍官網)

陸軍司令部以「九陣專案」為名對美採購14套車載型的「M136火山車載布雷系統」。要取代地雷布放的效益，唯有灘岸傳統的兵力、火力、障礙的部署，就是國軍過去長期在「灘岸決勝」這個構想上的戰術作為，只是成本巨大。

地雷的效益在可產生於長期、大面積、區域性的拒止效益。而能產生區域拒止的選項，除了被歸類在阻絕部署的地雷之外，就是兵力、火力與障礙。

因為布雷預期產生的效應，按照敵情、我軍任務、能力、地形、可用時間與戰術行動、能力考量，對敵軍的影響可區分為擾亂（Disrupting）、拘束（Fixing）、轉向（Turning）、封阻 （Blocking）等四大類型。國軍一般在灘岸上採取兵力、火力、障礙的兵力部署，確可對敵軍造成拘束、擾亂、轉向，但難以達到「封阻」效應。

軍方私下一再說明，「九陣專案」採購的快速布雷系統，並未包含人員殺傷雷，僅有戰防雷。主要是用來對付兩棲登陸載具、戰鬥車輛與直升機。而且是快速散灑的布放系統，無須埋設，日後排除容易，不會誤傷民用車輛。可大幅降低對於平民的傷損。軍方採取布雷的一個重要考量，就是可以節約寶貴的兵力與火力。

按軍方思維，敵人不來犯台，我們的布雷系統就不會用上。而我有地雷布放系統，敵人就得三思而行，藉此提供達到嚇阻效益。而且我國在買的是地雷是戰防雷，不是人員殺傷雷。「對平民的威脅，是敵軍侵犯較大還是戰防雷較大呢？」

過去布雷，因為是人工傳統式，所以必須早早就布置好，長時間提前埋設，導致陳年累積、日後排除困難。過去布雷是人工進行，事後清除有難度，而陸軍取得「M136火山車載布雷系統」後，可自動化快速布雷，當敵軍犯台意圖明顯，甚至船團或機群升空後，軍方再針對性執行布雷，跟以往的模式早已大不同。這和海軍都大力籌建水雷意義相同。

但軍方也不否認，機率上會極小部分的地雷部署後無法被順利清除，但陸上傳統兵力部署都無法達到長期、快速、大面積封阻敵軍的效果，且成本極高。且此舉有美軍支持的背景在𥚃面，因為美軍自己也在用。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興則表示，這可能在技術上有點混淆。地雷主要的問題應該是埋在地下的時候，地面上的危害比較小，也較易於清除。而這次買的系統是地面上布放式的地雷。此外，該系統所用的M87系列地雷都具有內建的自毀模式 ，有4小時，48小時或15天三種模式，可於布放前選擇設定。也就是說，這個系統應該沒有什麼人道的問題，再怎麼也不至於比侵犯別人的國家不人道。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，地雷雷區對防守方具重大價值，可以發揮拘打一體效益，讓少兵力也可對抗數量優勢的敵軍。

他表示，柬埔寨內戰遺留地雷對平民造成傷害的人道危機，也促成國際法體系制定「沃太華公約」 或稱「地雷禁制公約」目的是要保護平民，避免戰後除雷作業不善。然而美、俄、中共等大國並未簽署，且公約第一條11款規範自毀裝制，以及相關雷場設置規範、記錄等精神，使具備自毀裝置的火山布雷系統得以兼顧符合軍事需求與人道原則，合理作為防衛使用。

中共

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