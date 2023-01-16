金門曾滿地雷 花近20年才排除 老一輩永遠的夢魘

過去兩岸對峙的年代，雷區遍及金門各個角落，金門歷經了將近20年才宣布完全排雷，前後清出了近10萬枚地雷。（本報資料照片）

過去兩岸對峙的年代，為防止共軍登陸，金門及馬祖都布下數以萬計的地雷，雷區遍及金門各個角落，以面向中國大陸的北岸、西岸最為密集，南海岸平坦沙灘則是重點布雷，老百姓都將海邊視為禁區。那段與雷共舞的歲月，是金門老一輩人永遠的夢魘。

1996年起，國防部編列預算 8513萬元台幣（約281萬美元）展開排雷作業，不少外國排雷公司都來承攬。2005年，英商MINETECK公司承攬的排雷工程發生爆炸事故，造成辛巴威籍排雷工程人員兩死一傷。

後來，在伊甸基金會與國際反雷組織等奔走，立院2006年通過「殺傷性地雷管制條例」，明定金馬地區布雷區域內殺傷性地雷，須在七年內、即2013年完成全面排雷。

2007年國軍成立專業排雷大隊「自力排雷」，在國際公司協助「委商排雷」雙頭並進。經過近20年時間，金門共清出了近10萬枚地雷，並在2013年6月13日解除公告布雷區域，金門終於從地雷島成為無雷島。不過近十年來，大小金門民眾仍陸續發現為數可觀的殘彈，可見地雷清除作業有多麼困難，也為這幾年極力發展觀光 的金門投下陰影。

走過雷傷的李錫盛成為反地雷的終身志工。（記者蔡家蓁／攝影）

地雷對金門人來說，是怎麼排不去的噩夢。1958年，當時年僅19歲的李錫盛以及17歲的陳張麗玉，都在同一年因為誤踩地雷從此改變人生。

「踩到的剎那，我就覺得完了。」83歲的李錫盛說，踩到地雷時，他趕緊提醒母親遠離他，說時遲那時快，腳就被炸斷，當時母親一路喊救命，後來是同村人衝去把他抱出來送醫。

今年82歲的陳張麗玉原是「青嶼之花」，17歲跟姐妹淘去海邊撿待宵花當薪炭柴，誤踩到地雷，右腳遭炸爛，那時，阿兵哥雖趕到場，但因擔心引爆其他地雷，讓重傷的她，自已爬到雷區外的擔架上。後來因斷了腳，爸爸把她許配給了大她12歲、眼睛又不好的陳和。李錫盛、陳張麗玉後來也都成為反地雷終身志工。

所有武器的設計目的，都是殺傷敵人，為何地雷特別引發高度爭議？原因並非其殺傷力特大，而是因為在戰爭結束後，殘留的地雷往往持續造成無辜人員的傷亡。依據人道組織的估計，全球死於地雷與其他戰爭殘留爆炸物的平民，總數超過100萬。

因為地雷具有高度人道爭議，這個古老、有效且成本不高的武器，現在卻少有國家使用。

以2013年數據而言，公開承認為對抗國內割據勢力，在境內布設雷區的政府，僅有緬甸 與敘利亞。至於目前殘存地雷數量最多，一般推測是在中東。兩伊戰爭期間，雙方都大量布雷。1990至1991年的第一次波灣戰爭，美軍也曾布下11萬枚地雷。去年爆發的俄烏戰爭，雙方都大量使用地雷。烏國總理日前稱烏國已有四分之一國土都淪為地雷區，成了世上最大雷區，美國援烏的彈藥，155公釐布雷砲彈是當中大宗。