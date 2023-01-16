陸人入境台灣檢測 陽性率跌破1成

中國大陸入境台灣旅客的陽性率持續降低。圖為桃機航班入境情形。(記者黃仲明／攝影)

昨新增20972例本土個案，與上周日相較，降幅為9.1%，單日確診人數連6天下降，指揮中心發言人莊人祥表示，這波疫情 趨勢向下跡象明顯，不過，春節假期人潮南北交流，病例數勢必出現反彈，預計2月初（春節假期過後第二周）將會出現另一波疫情。

中國大陸入境台灣旅客的陽性率持續降低，指揮中心公布1月13日自大陸來台旅客採檢報告，機場端合計2461人入境，其中201人陽性，陽性率為8.2%，跌破1成。至於金馬春節交通專案入境旅客，金門水頭碼頭68人採檢，僅1人陽性，陽性率1.5%。

陽性率降低，是否反映大陸疫情正在降溫？莊人祥表示，大陸第一波疫情已過1個多月，研判應正在下降，尤其城市地區。由於入境台灣者均從北京 、成都、廈門等大城市啟程的航班，因此入境陽性率持續下降。

莊人祥表示，春節團聚，大陸疫情可能從城市移至鄉村，這部分也許不會反映在入境台灣旅客的陽性率。等春節過後，返回鄉村團圓的民眾往城市移動，此時恐再掀1波疫情，預估大陸後續將有2、3波疫情，可能延續23個月，因此，指揮中心正評估延長入境唾液採檢的可行性，該項措施原先預定實施至1月底。

日本 日前單日500多例新冠肺炎死亡病例，創歷史新高，莊人祥表示，現階段日本仍以BA.5變異株為主，傳染風險較高，重症及死亡率並未變高，之所以死亡數升高，可能與當地醫療及防治作為有關。

莊人祥指出，目前絕大部分台灣BA.5感染者為輕症，前幾周單日確診人數升高，受到延遲效應影響，最近12周死亡數略升，不過，這波高峰的病例數不多，預估死亡人數不會明顯上升。