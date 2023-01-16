我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

陸人入境台灣檢測 陽性率跌破1成

記者楊雅棠／台北16日電
中國大陸入境台灣旅客的陽性率持續降低。圖為桃機航班入境情形。(記者黃仲明／攝影)
中國大陸入境台灣旅客的陽性率持續降低。圖為桃機航班入境情形。(記者黃仲明／攝影)

昨新增20972例本土個案，與上周日相較，降幅為9.1%，單日確診人數連6天下降，指揮中心發言人莊人祥表示，這波疫情趨勢向下跡象明顯，不過，春節假期人潮南北交流，病例數勢必出現反彈，預計2月初（春節假期過後第二周）將會出現另一波疫情。

中國大陸入境台灣旅客的陽性率持續降低，指揮中心公布1月13日自大陸來台旅客採檢報告，機場端合計2461人入境，其中201人陽性，陽性率為8.2%，跌破1成。至於金馬春節交通專案入境旅客，金門水頭碼頭68人採檢，僅1人陽性，陽性率1.5%。

陽性率降低，是否反映大陸疫情正在降溫？莊人祥表示，大陸第一波疫情已過1個多月，研判應正在下降，尤其城市地區。由於入境台灣者均從北京、成都、廈門等大城市啟程的航班，因此入境陽性率持續下降。

莊人祥表示，春節團聚，大陸疫情可能從城市移至鄉村，這部分也許不會反映在入境台灣旅客的陽性率。等春節過後，返回鄉村團圓的民眾往城市移動，此時恐再掀1波疫情，預估大陸後續將有2、3波疫情，可能延續23個月，因此，指揮中心正評估延長入境唾液採檢的可行性，該項措施原先預定實施至1月底。

日本日前單日500多例新冠肺炎死亡病例，創歷史新高，莊人祥表示，現階段日本仍以BA.5變異株為主，傳染風險較高，重症及死亡率並未變高，之所以死亡數升高，可能與當地醫療及防治作為有關。

莊人祥指出，目前絕大部分台灣BA.5感染者為輕症，前幾周單日確診人數升高，受到延遲效應影響，最近12周死亡數略升，不過，這波高峰的病例數不多，預估死亡人數不會明顯上升。

疫情 日本 北京

上一則

中網友：蘇貞昌這句話「能把袁崇煥氣活」

下一則

冷眼集╱包容黨內異見 賴主席第一道考驗

延伸閱讀

疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面

疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面
台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小

台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小
大陸旅客入境台灣PCR定序 驗出3種變異株

大陸旅客入境台灣PCR定序 驗出3種變異株
中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多

中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多

熱門新聞

陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首