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兵推慘勝、台灣淪廢墟 馬英九：兩岸應對話避戰

台灣新聞組／台北15日電
前總統馬英九指出，國民黨若2024贏回執政，兩岸發生戰爭的機會會大幅減少。圖為馬英九14日參拜台中潭子區得天宮。（記者林佩均／攝影）
前總統馬英九指出，國民黨若2024贏回執政，兩岸發生戰爭的機會會大幅減少。圖為馬英九14日參拜台中潭子區得天宮。（記者林佩均／攝影）

2024年總統大選，國民黨是否有機會重返執政？前總統馬英九昨指出，國民黨若贏回執政，兩岸發生戰爭機會會大幅減少，但最重要的是避戰，不要讓戰爭發生，兩岸透過對話才能降低戰爭風險。

對於美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的兵棋推演報告指出，2026年北京若攻打台灣，美日台會慘勝，但台灣則淪為廢墟，所有基礎設施全毀。馬英九表示，預測各有不同，最重要的是避戰，而避戰最重要的是謀和，兩岸要透過對話降低戰爭風險，若都不對話，很容易發生衝突，希望這種事在台灣不要發生。

馬英九說，希望國民黨上下團結，如果贏回執政，兩岸發生戰爭的機會將大減。

至於是否有理想的2024總統候選人？馬英九打趣地說，「我現在還沒有，如果有，我再告訴你」。

馬英九昨天在國民黨立委楊瓊瓔陪同下參拜台中市得天宮、潭水亭、順濟宮，祈求「風調雨順，颱風小；國泰民安，出口多」。

另外，國民黨前台北市議員羅智強針對CSIS兵棋推演報告表示，「一旦吹起戰爭的號角，地獄同時打開了大門」。羅智強14日在臉書稱「哪有什麼慘勝？只有慘絕人寰」。

羅智強貼文一出，馬上湧進約6000名網友按讚，並有500多則留言，不少網友認為「沒有戰爭，才能安居樂業」、「台灣是美國的棋子，挑起戰爭的人根本就是惡魔」、「戰爭了，我們成難民，一輩子打拚財產歸零」、「為什麼美國一直要將台灣推向戰爭邊緣，何不直接承認台灣是一個獨立國家！這樣就打起來了啊」。

馬英九 國民黨 北京

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