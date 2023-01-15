台美21世紀貿易倡議談判 台灣：拚年底前簽BTA

美國貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（前右）帶隊主談。（記者林俊良／攝影）

台美21世紀貿易倡議昨起至17日首次在台北舉行實體談判，台方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，美方由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷率領逾20人來台。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨表示，此次鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪汙和良好法規四項議題，台方以在今年底前能簽署BTA（雙邊貿易協定）為目標。

台美貿易倡議第二回合談判在台登場，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中表示，台方目標是在年底簽定台美BTA。（記者林俊良／攝影）

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過大小不同會議追加進度，昨起在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

此次美方派出逾20人來台，由麥卡廷帶隊，台方則是由楊珍妮主談，其他與會機關包括外交部、駐美代表處、經濟部、財政部 、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等。

據了解，此次雙方談判重點包括海關快速通關、鬆綁部分經貿法規、經貿制度透明化、對管制性貿易法規修訂的預告期是否延長等，另外，反貪汙部分還包括企業海外行賄的相關規範、吹哨者保護制度等。

鄧振中指出，經過長時間努力，雙方在很多部分都有同樣想法，上次在美談判的四項議題有文本草案出爐，這次討論將按照文本逐一進行。

美方資深官員日前表示，美台對於這項貿易倡議都希望盡速推進；若在部分領域進展順利，不排除會有早收協議。美官員甚至認為，與台灣的貿易倡議談判進度，應會比14國參與的印太經濟架構（IPEF）更快，預期最終能跟台灣達成一些充滿展望的協議；一旦全部完成，台美21世紀貿易倡議將成為拜登 政府貿易政策做法的基礎支柱。

未參與主談、但仍負責監軍的鄧振中昨天一早現身會議現場受訪表示，台灣目標從未改變，就是希望在今年底能簽署BTA，會先處理四大優先議題，再逐步往前推進，從此觀點來看可說滿順利的，但時間點目前仍難以預料。

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，所有的倡議會談都是先從容易的項目開始談起，舉例來說，貿易便捷化項目談到讓支付方式更便利、或者是資安保護，這些談起來比較沒有疑慮；容易的項目談完後，雙方才會慢慢進入深水區進行會談，最困難的部分，包含勞工 、環保等議題，都要到後面幾個回合才談到。邱俊榮認為，若按現在速度會談，要在今年底完成的困難度較高。