共諜案滯台3年不公平 向心促還回家權利

向心（左2）、龔青（左1）夫婦埋怨「一個騙子（指王立強）撒了這麼大的謊言，害我們困在這邊，很不公平」。圖右起為律師李傳侯、文大中、方伯勳。(記者王宏舜／攝影)

2020年總統大選前，澳洲 「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法立案辦不成，轉追隱匿2億元港幣(約2561萬美元)犯罪所得來台，依洗錢罪起訴；一審無罪，檢方上訴，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院昨開訊問庭，向心說「1個騙子撒了這麼大的謊言，害我們困在這邊，很不公平」，請求法官「還回家的權利」。日前媒體報導「王立強」因涉嚴重的詐欺 罪，難民庇護 申請已無法過關，他可能被驅逐出境。

自稱「王立強」男子在澳洲爆料是向心共諜下線，檢調在機場攔截向心（60歲）、龔青（54歲）夫婦，並以犯國安法發展組織罪嫌重大限制出境。共諜案不起訴，檢方改指2人洗錢，台北地院認檢方舉證與洗錢構成要件不符，判無罪。

檢方上訴，稱透過司法互助向香港函調相關資料，囿於港台關係無下文。向心夫妻滯台至今已1145天，限制出境出海期限23日屆滿。

向心表示，雙親生病且病情惡化，住江蘇的妹妹要照顧婆婆兩頭跑，希望能盡快回家。他說，洗錢罪指控對名譽影響很大，若不能洗刷冤屈，未來在商場寸步難行，他要爭取清白不可能不回來。龔青則說，當初一行人的3日台灣之旅變成了3年「司法之旅」，生活變一團糟。她說，過幾天中國新年是團聚的日子，但他們無法回家，請求法官還回家的權利。

律師方伯勳說，本案能否符合「犯罪嫌疑重大」要件已有疑問；向心在台、港都有固定住居所，檢察官聲請司法互助調查的證據僅是客觀金流資料，向沒有勾串證人必要。

方指出，向心自始配合檢方偵查共諜案，洗錢案相關交易、金流資料也主動提出，而涉及國安共諜案件起源的王立強，遭澳方認定構成重大詐欺犯罪，目前為止除王編造的共諜故事外，無任何證據可證明王說的是真的。王本身是詐欺犯，說法禁不起考驗。

媒體日前報導向澳洲投誠的「王立強」因涉嚴重詐欺罪，難民庇護申請無法過關，可能被驅逐出境。