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薛瑞福：台延長兵役 可強化軍力嚇阻大陸

記者程遠述／台北13日電
美國前國防部印太安全事務助理部長、現任2049計畫研究所主席薛瑞福。(記者陳正興／攝影)
美國前國防部印太安全事務助理部長、現任2049計畫研究所主席薛瑞福。(記者陳正興／攝影)

美國國防部印太安全事務前助理部長、華府智庫2049計畫研究所主席薛瑞福昨表示，台灣面對中國是「可防衛的」，應做足軍備糧食準備。美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年則說，美國也應堅持兩岸的歧見必須透過談判解決，台海兩岸應以和平方式解決，而非透過戰爭，任何一方都不應試圖透過武力改變現狀。

薛瑞福與AEI資深研究員卜大年昨在外交部出席記者會，薛瑞福表示，他支持台灣義務役役期恢復到一年，因為只有幾個月役期的話訓練有限，延長到一年會有更多機會進行強度更高訓練，他也認為應強化訓練內容，像烏克蘭獲得北約、美國等西方國家協訓，對戰場表現有幫助。

被問到美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）台海戰爭兵推結果是台灣慘勝，薛瑞福指出，他有參與兵推，證明「台灣是可以防衛的」，即使是艱難任務，且會付出相當代價，但既然有希望，台灣就應做最好準備。

薛瑞福強調，台灣現在應做好萬全準備，也應該增強對中國的嚇阻能力，另外進行物資輸送、彈藥儲存、確保能源及糧食韌性等事前準備，不應有自我放棄的心態。

美國多項對台軍售延遲交運，卜大年說，此行與蔡總統、相關官員會晤時，皆深刻感受台灣對這些武器需求的迫切，盼能盡快取得。

國防部 烏克蘭 北約

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