新聞評論／兵推慘勝成廢墟 賴清德還說不可疑美

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日公布2026年台海衝突兵棋推演結果，在美、日等國介入下，中共的侵犯行動將徹底失敗；美軍雖然「慘勝」，但台灣則淪為廢墟，所有基礎設施全毀。美方這項兵推，一則在警告中共勿輕舉妄動，二則在推促對台軍售及影響台灣的國防戰略部署。當台灣民眾看到「數萬人死亡」及「台灣變成廢墟」的結局，會對這個「慘勝」感到自豪嗎？

值得注意的是，這項兵推的「慘勝」是基於兩項前提：其一，是美軍會在戰爭爆發後數小時便出兵馳援；其二，是日本以盟邦身分積極提供支持。如果缺了其中任何一項條件，即連「慘勝」都不可得。事實上，美國過去18次台海兵推，結果美方皆輸。這次，何以竟能變成「慘勝」，是隱瞞了若干真相，或是因為假定台灣人民將像烏克蘭民眾那樣奮勇善戰，各方對此有不少質疑之聲。

在這種情況下，副總統賴清德 最近在競選民進黨 主席時所提出的「拒絕疑美論」，即值得人們再三深思。賴清德之所以提出「不能讓『疑美論』成為社會共識」，主要是針對新北市長侯友宜 而來。一向鮮少觸及兩岸及外交議題的侯友宜，在元旦談話時提到兩岸要「平等、尊嚴、友善的交流」，並稱台灣要在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕不是強國的棋子」。這席話，被解讀為侯友宜向參選總統之路釋放訊息，提出了不同於蔡政府的立場和觀點。

正因為侯友宜這句「不當強國棋子」，把他視為總統大選潛在對手的賴清德，立馬對他貼上「疑美論」的標籤，認為此說如果發酵，台灣會很危險。事實上，賴清德把「不當強國棋子」和「疑美論」畫上等號，才是更危險的事。數十年來，美國是台灣堅實的盟邦，這點顯無可置疑。但在國際形勢變化中，美國會因某些領導人的特質或國家競爭的需要，將自己的利益強加於他人之上，這類情況屢見不鮮。此時，身為小國，當然也不能不考慮自己的國格、自主地位與國家利益；「不當強國棋子」的思考，當然是必要的立場。

反過來問，賴清德若認為侯友宜的立場就是「疑美論」，難道賴清德認為「台灣做美國的棋子」是天經地義的事，人們只能甘之如飴？如此一來，我們就無法了解賴清德究竟把台灣的國格和主權放在什麼位置。不僅如此，賴清德的理由其實相當可笑，他說台灣民主化之所以能完成，是因為美國在後面幫忙「壓制專制的國民黨」，才能成功。這個說法，除明示美國「介入台灣內政」，還把美國視為民進黨背後的「守護神」。不知美國政府聽到此說，有沒有辯駁之詞？

放在美國兵推的框架上看，賴清德駁斥「疑美論」之說，便更顯得輕浮而失重。在美中大國角力正殷之際，美國智庫的兵推完全由美國的布局和利益為出發，從發兵、部署、戰略運用到防衛一概是採取美國觀點，即便「慘勝」，主體也是美方，而不是台灣。請教賴清德：你願意接受一場台灣沒有主體角色的台海戰爭嗎？你願意讓台灣變成兩強相爭的棋子嗎？你願意接受台灣成為「廢墟」的結果嗎？

假設賴清德的回答都是「願意」，但即將當上民進黨主席的他，也得先問一問台灣人民的意願吧！台灣剛宣布延長兵役，這除了是美方施壓，更大癥結在於蔡政府拒絕為兩岸關係開闢一條「和平」路徑。現在美國兵推把台灣前景設定為「慘勝的廢墟」，賴清德還說「不可疑美」，他的領導力讓人懷疑。