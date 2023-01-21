出口頻受阻 「陸恐不再對台讓利」

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄說，未來在某些領域，大陸可能不再對台「讓利」。(記者林俊良／攝影)

針對近幾年一再傳出台灣產品出口中國大陸受阻，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄表示，他個人觀察，有些可能是行政上的問題，這個部分行政部門是可以去補救的；但有些說不定是大陸的策略性作為，在某些領域，大陸可能就不再「讓利」了。

劉兆玄去年底率團訪問大陸期間，正好發生多項台灣食品銷陸遭大陸海關暫停。當時行政院長蘇貞昌批劉兆玄此時與大陸官員餐敘、「示好」，人民都看在眼裡。部分綠營團體甚至指責，劉兆玄此時訪陸是對國際傳遞錯誤訊息。

對此，劉兆玄指出，農產品、食品出口都需要認證，這涉及公權力，兩岸企業家峰會是民間團體，清楚分際在哪裡，不能管也無從管。且行前陸委會也不斷告誡，不得處理涉及公權力事項。因此對於蔡政府在問題發生後就甩鍋兩岸企業家峰會，讓他十分訝異。

劉兆玄表示，今天我們回過頭來看，前總統馬英九 執政時期，不僅實現兩岸直航，還與大陸簽署23項協議，達成ECFA早收清單，穩定了兩岸8年的和平發展，賣了很多台灣的水果、農產品到對岸去，很多人都從中得到好處。

他強調，當時大陸對台「讓利」，不少項目是第一線談判人員努力爭取而來，是來之不易的。例如工具機，其實兩岸是存在競爭的，大陸的業者對於為何台灣的工具機可以零關稅 賣去大陸，大陸的工具機卻不能賣到台灣來，也是會有不滿的。

劉兆玄指出，馬前總統執政時期，兩岸存在官方和民間兩個溝通管道，有些時候、有些議題官方不便出面，就由民間出面。但現在兩岸幾乎都沒有任何溝通管道。他呼籲執政者應好好思考，兩岸往來是不是真要徹底斷掉？ECFA是不是都不要了？