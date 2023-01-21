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劉兆玄：兩岸企業家峰會關乎和平 是台海「壓艙石」

記者林則宏、林宸誼、黃雅慧╱台北21日電
兩岸企業家峰會理事長劉兆玄透露，將進一步深化兩岸產業合作。(記者林俊良／攝影)
兩岸企業家峰會理事長劉兆玄透露，將進一步深化兩岸產業合作。(記者林俊良／攝影)

在美中對抗持續下，兩岸企業家峰會不僅持續努力維護兩岸產業供應鏈穩定，峰會台灣方面理事長劉兆玄透露，峰會目前已初步選定節能減碳與電動車車用電子項目，今年將透過「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」模式，結合大陸內需市場，進一步深化兩岸產業合作。

劉兆玄去年11月底率領副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘等人，實際走訪北京、南京、蘇州等地，並出席去年12月在廈門舉行的兩岸企業家峰會年會。

劉兆玄此行曾與多位大陸中央和地方官員會面，並在蘇州和華東地區11個台商協會負責人座談，是新冠疫情3年以來，台灣產業界登陸層級最高的參訪團。

劉兆玄表示，受疫情影響，過去三年，兩岸之間基本上沒有什麼往來，此行深刻感受到大陸方面對於他們的到訪高度重視，甚至認為這是兩岸在疫情時期的一次「破冰之旅」，並期待透過峰會平台，能與台灣的產業界開展新的合作計畫。

他指出，由於美中競逐，當前全球治理陷入混亂，全球產業供應鏈也被打亂，「和平」成為世人高度關注的話題，其中最讓各界擔憂的正是台海和平。

在他看來，兩岸經貿往來、兩岸企業家合作，又是台海和平的「壓艙石」。兩岸企業家峰會聯繫的不單是兩岸產業供應鏈，也聯繫著兩岸人民對於和平與繁榮的期待。

劉兆玄表示，1991年至2021年這30年間，台商大陸投資累計約2000億美元；2002年至2022年這20年間，台灣累計整體對外貿易順差約6700多億美元，但對大陸的順差累計則高達1兆4000億美元。

換句話說，若扣除對大陸的貿易順差，過去20年，台灣的對外貿易將出現7000多億美元逆差。因此可以說，台商對大陸投資帶動台灣的出口，是非常成功的投資。

此外，2021年大陸出口成長29.6%，但去年前11個月，大陸出口成長率降至9%；2021年台灣的出口成長29.3%，去年前11個月同樣降至9.4%。

劉兆玄指出，兩岸出口年增率變化幾乎是同步的，反映出兩岸經貿關聯度是非常高的。而大陸對外出口的前十大企業中，就有六個是台商。這些數字都顯示，經貿確實是穩定兩岸關係的「壓艙石」。

為進一步深化兩岸產業合作，兩岸企業家峰會今年將透過「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」模式，推動雙方在節能減碳與電動車車用電子項目的合作，並且不排除未來以此模式擴及其他產業領域。

疫情 投資 供應鏈

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