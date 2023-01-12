陸生暑假後掛零？ 陸委會否認：仍有2000多人在台就學

陸生學士學位生在今年暑期一過，將全部清零。圖為2011年台大首屆陸生合影。(本報資料照片)

陸委會昨天表示，中國大陸在2020年4月片面宣布暫停大陸畢業生赴台升學 ，迄今尚未恢復，雖陸生持續減少，但這學年結束後預估將有2000多名陸生在台就學，沒有「掛零」情形。

中央社報導，中國大陸國台辦昨天舉行例行記者會，有媒體詢問，最後一批在台大陸學生現在大四，暑假畢業後即「清零」，台灣將沒有大陸的學士生。後疫情 時代，大陸是否願開放陸生來台？

大陸國台辦發言人馬曉光在記者會上回應，推動兩岸民眾恢復正常交流往來，政策信號是清晰的，態度是堅定的。大陸學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物。

不過，馬曉光又說，「民進黨上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡」，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步。」

他稱，台灣沒有陸生，「責任在誰，一目了然」。道理很清楚，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係改善與發展，就能不斷增進兩岸民眾的利益和福祉。

陸委會昨晚以書面方式回應，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場與政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序之學術教育交流。

陸委會指出，政府在2011年開放陸生來台就學，迄今已逾11年，已有2萬多名陸生在台接受高等教育，台灣民主自由開放多元的教育環境，向來受到絕大多數陸生的嚮往與肯定。

陸委會並表示，近期持續收到中國大陸青年朋友表達希望來台就學的陳情，還有陸籍家長詢問可否讓子女來台讀書。

陸委會說，政府呼籲陸方不要再以學生和家長不願讓陸生來台就學為藉口，剝奪中國大陸青年來台學習的機會與權益，儘速恢復陸生來台就學。

陸委會最後強調，對於恢復陸生來台就學相關事宜，若有需兩岸主管機關相互配合之處，陸委會與教育部 隨時都可循兩岸間既有的業務協調聯繫平台進行溝通。