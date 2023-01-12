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陸禁令效應 台農貿去年逆差151億美元破紀錄

記者彭宣雅／台北12日電
中國大陸近年對台灣下多項農產品禁令，去年台灣農產品外銷大陸產值較前年大減近4成，致台灣整體農產出口產值萎縮7.8%。圖為屏東養殖午仔魚。(記者劉學聖／攝影)
中國大陸近年對台灣下多項農產品禁令，去年台灣農產品外銷大陸產值較前年大減近4成，致台灣整體農產出口產值萎縮7.8%。圖為屏東養殖午仔魚。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸近年對台灣下多項農產品禁令，已反映在最新農業貿易統計上。根據統計，台灣農產品去年外銷大陸產值較前年大減39.5%，從首位降至第三位；日本市場雖較前年產值多1成1，提升至第二位，卻補不了大陸市場的大幅衰退，以致台灣去年整體農貿出口產值萎縮7.8%。且台灣農產貿易逆差去年也擴大到151億美元，史上新高。

根據統計，去年台灣農產品總出口產值52.2億美元，較前年衰退7.8%；進口總產值卻高達204.1億美元，又比前年增加12.8%。一來一往導致整體農產貿易逆差擴大。

以出口國來看，原本我國最大農產品外銷市場的大陸，去年出口產值剩下6.8億美元，幾乎比前年大減4成，外銷產值排名因而降到第三位。且生鮮水果外銷大陸曾占8成5，去年只剩2%；水產品銷陸占比也從17%降到1成。

美國去年雖躍升台灣農產品外銷第一大市場，但出口產值9.1億美元，比前年還少1000萬美元，略減0.8%，顯見美國市場產值衰退卻能躍升首位，是因大陸市場明顯衰退所致，並非銷美農產值增加。美國同時也是台灣農產品最大進口國，去年進口產值高達46.5億美元，逆差逾37億美元。

因不少賣不到大陸的農產品轉往日本，日本市場去年因而成長。根據統計，去年外銷日本的農產值8.6億美元，比前年增加1成1，也讓日本市場提升到第二外銷市場。不過，日本雖成長，也補不了大陸產值衰退的大洞。

其他像香港、越南、馬來西亞去年出口產值也衰退6%至0.2%，泰國、南韓、澳洲、加拿大則成長1.1%至5.5%間。但因這些國家外銷占比不大，影響較小。

農委會國際處副處長林志鴻解釋，去年農產出口衰退有三大因素：受氣候變遷影響，包括香蕉、芒果、豬肉、雞肉都有小幅減產；疫情下國際航運也未完全恢復，運費高漲減少外銷誘因；而大陸對台下農產品禁令、食品登陸註冊問題都有關係，確實影響不小。

至於農產品貿易逆差創新高，林志鴻說，主因是俄烏戰爭與疫情，大宗穀物價格高漲，但由於進口飼料為台灣畜牧業命脈，仍須大量採購。

農業出口降 進口史上最高 製表／生活組
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