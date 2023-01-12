國台辦籲速恢復兩岸航點 馬曉光：民進黨把青年當砲灰

大陸國台辦發言人馬曉光。(本報資料照片)

大陸國台辦發言人馬曉光昨天在國台辦今年首場例行記者會上，表達對兩岸恢復正常交流合作的期待。他敦促民進黨 當局順應民意，撤除三年來設置的種種不合理障礙，推動「小三通」全面復航早日實現，並盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。

馬曉光在記者會上回答人民日報記者提問，對2023年兩岸人員往來和交流合作有何展望時說，「要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。新的一年，我們將繼續致力於促進兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，造福兩岸同胞。」

馬曉光表示，在大陸疫情防控措施調整優化的新形勢下，早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，這是兩岸同胞的共同期望。民進黨當局應順應民意，盡快撤除對兩岸人員往來和交流設置的障礙。

他並提到，1月7日，暫停了近三年的兩岸「小三通」海上客運航線 部分復航。但與廣大台胞期盼還有很大差距。不僅廣大台商、台生、台幹被排除在外，大陸民眾也由於民進黨當局限制，無法循此渠道赴台。

馬曉光說，時值春節臨近，為便利台灣同胞返鄉過年，大陸有關方面積極支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班。但大陸原有61個兩岸空中客運航點，目前僅剩4個，期盼通過擴大航點增加運力，為台灣同胞返鄉過年提供保障。

馬曉光指出，據他了解，大陸方面一直希望增加兩岸直航大陸航點，並已向台灣方面提出。

他表示，接下來，大陸還會本著「兩岸一家親」理念，採取一系列措施，加強推動恢復兩岸人員往來和各領域交流合作，不斷深化融合發展，共創兩岸關係美好未來。

與此同時，馬曉光並表態，「新的一年，我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎台獨分裂勢力謀獨挑釁和外部干涉圖謀，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益」。

他還提到，新的一年，大陸將繼續在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程。

針對台灣兵役延長至一年，馬曉光稱，民進黨操弄「以武謀獨拒統」，配合外部勢力把台灣青年推向戰場當「砲灰」，只會加劇兩岸局勢緊張動盪，只會損害台灣民眾的安全福祉，注定以失敗收場。

對於近期解放軍 頻繁在台海周邊演訓，馬曉光說，解放軍的一系列演訓活動，就是針對台美勾連挑釁升級的回應。

記者會最後，馬曉光引用唐朝詩人王灣的詩句「海日生殘夜，江春入舊年」說，「雖然當前兩岸關係還有絲絲寒意、幢幢暗影，但江水迎春，海日噴薄的新氣象終將到來」。

此外，大陸國台辦主任宋濤10日與部分在北京的台灣青年座談時指出，新形勢下，兩岸同胞對加快恢復兩岸往來、推進交流合作充滿期待。大陸將深入貫徹中共20大精神，秉持「兩岸一家親」理念，持續為台灣同胞謀利造福、辦實事做好事解難事。