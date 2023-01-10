入境確診率2成 蘇貞昌：不開放大陸觀光客來台

行政院長蘇貞昌9日指出，中國大陸入境台灣旅客仍有兩成確診率，為保護台灣防疫資源，並未開放大陸觀光客來台。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌9日召開擴大防疫 會議時指出，鑑於中國大陸昨日已開放國門，且大陸入境台灣旅客仍有兩成確診率，為保護台灣防疫資源，並未開放大陸觀光客來台。

指揮中心指出，大陸本土疫情 嚴峻，各地疫情持續上升，老年族群感染數及重症數均增加；官方公布疫情指標呈低估，推估多地感染率約5-8成，農村及中小城鎮地區疫情上升，預估於1月中下旬達高峰，春運可能使高峰提前來臨，另出境人流大幅增加，亦增加國際間傳播風險；此外，有關台灣疫情部分，本周疫情雖有稍降，但隨年節將近，國人聚餐以及春節前返國高峰期，預期將維持這一波疫情高峰，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心表示，截至去（2022）年年底，家用快篩試劑庫存約有4725.7萬劑，為保護高風險族群，目前將規畫新一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑，另截至本月6日止，地方政府家用快篩試劑庫存量計571萬3365劑（含安全庫存量348萬2252劑），將要求地方政府做好庫存管理。

指揮中心指出，預估農曆春節前兩周自大陸入境訂票人數已增至1萬1027至1萬3047人次；此外，自本月1日至7日實施自大陸直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢8222人，陽性1564人（陽性率約為19%）；本月7日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢37人，陽性7人（陽性率約為18.9%）。

針對疫苗 接種狀況，指揮中心報告表示，台灣疫苗接種人口涵蓋率第一劑為94%，第二劑為88.9%，第三劑為75.9%，第四劑施打率則為20.3%，累積施打已超過6559萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇院長表示，目前自大陸入境台灣的旅客仍有近兩成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，目前台灣並沒有開放大陸觀光客來台，有鑑於大陸已於8日開放國門，將有大批大陸遊客擴散至世界各地，雖然台灣與部分國家同步對自大陸入境旅客採取加強防疫措施，但也請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形，並隨時滾動檢討相關入境管制因應措施。