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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

新聞評論／台灣對陸依賴度驟降 蔡政府卻該憂心

聯合報社論
蔡英文總統要憂心如何維持台灣的經貿活路。（本報資料照片）
蔡英文總統要憂心如何維持台灣的經貿活路。（本報資料照片）

財政部發布去年12月進出口統計，其中出口額357億美元，年減12.1%，創20個月來新低。儘管全年出口仍維持成長，但台灣受全球景氣衰退之累，貿易翻黑的趨勢已難抵擋。值得警惕的是，台灣對全球所有地區的出口悉數衰退，無一例外；尤以對中國大陸與香港出口年減16.4％，跌勢最深，是出口重創的主因。

在這波出口衰退風暴中，出現了一個深刻的轉折：台灣對陸港的出口占比，由前年的42.3％，驟減3.5個百分點，降到去年的38.8％。這個數字，是18年來的最低點，彷彿一夕回到了扁政府時代。諷刺的是，對大陸出口比重過高，一向被認為是台灣對大陸的「貿易依賴」過深，是經濟體質不健康的徵兆；如今，此一貿易依賴度突然降低，人們似乎仍找不到值得高興的理由。

原因是，台灣對陸港出口貿易的驟減，並不是廠商努力開發其他市場獲致的成果，更不是蔡政府積極推動分散市場的政策奏效所致，而是在全球貿易衰退風暴中遭到嚴重撞擊的結果。其中，當然還包含了中國大陸因為「清零」政策過度嚴苛，導致內部生產、投資及內需、消費同時受到破壞，因此大大降低了對台產品的需求。從這點看，不能不令人憂心。

撇開中國大陸不論，台灣對全球主要市場的出口，12月呈現的是全面縮減現象，這是2016年以來僅見。其中，對東協和歐洲的出口，各衰減一成；對日本、美國的出口，則分別下滑6.1％及2.6％，沒有一個地區倖免。張忠謀之所以感嘆「自由貿易瀕死」，其來有自：新冠疫情造成生產斷鏈，俄烏戰爭及美中角力又將地緣政治的杯葛和報復推至極端，全球貿易機制遭到破壞。高度倚賴出口貿易的台灣，當然也難逃此劫。

若不健忘，大家應記得7年前蔡英文總統一上台，便極力推動「新南向」政策。她當時強調的，便是要全力拓展對東協及南亞的貿易，藉此疏散並轉移對陸港出口的依賴。如今，我們回頭檢視一下新南向政策的推動成績：從2017到2020年，也就是蔡政府鼓吹新南向最力的幾年，台灣對東協的出口連續出現負成長；一直要到2021年，才走出陰霾，恢復成長。蔡政府近年已鮮少再提「新南向」，可見，民進黨要藉新南向分散對大陸倚賴度的雄心，已然灰飛煙滅。

從正面看，由於美國政府在美中貿易戰中對大陸貨品大幅加徵關稅，有利於台灣商品的對美出口。為此，台灣前年躍升為美國第8大貿易夥伴。去年，台灣對美國的出口比重，由14.1％增加為15.1％，這也是18年來的新高。但對美出口比重與對大陸的比重相比，只是小巫見大巫，遠難相提並論。

台灣對大陸出口依賴度，終於突破「4字頭」的魔咒，表面上看，這似乎是可喜的現象；但深一層看，這卻是整體貿易受到國際環境重創的變形現象，而不是蔡政府分散市場的政策奏效，因此無法令人感到絲毫欣慰。包括台灣農漁產品迭遭對岸禁止進口，農委會不斷聲稱要拓銷其他市場，成果也是微乎其微。

目前蔡總統面臨的是政經交迫之局：政治上，她的信賴度已跌到谷底；經濟上，台灣的挑戰度卻是空前艱鉅。亦即，過去7年，蔡政府靠著口頭宣示領導國政的模式，到了接受嚴酷檢驗的時刻。此刻，蔡英文已無法炫耀對大陸依賴度降低，她要憂心的是如何維持台灣的經貿活路。(轉載自聯合報社論)

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