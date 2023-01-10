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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

澳洲認定詐欺 王立強申請庇護遭拒 可能被驅逐

台灣新聞組／綜合10日電
自稱是中國間諜的王立強。(取材自60 Minutes Australia)
自稱是中國間諜的王立強。(取材自60 Minutes Australia)

自稱是「共諜」的王立強2019年自曝捐款至少人民幣2000萬元(約295萬美元)予國民黨總統候選人韓國瑜，對台灣次年總統大選造成衝擊，據英國媒體《每日郵報》8日報導，王立強最近尋求澳洲「難民庇護」遭拒，面臨被驅逐出境的可能。

中央社報導，王立強曾在2019年對澳洲「第九頻道新聞網」（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes）揭露中國間諜活動內幕，自稱身為中國特務的他曾在香港及台灣臥底從事諜報工作，而他在向澳洲投誠後就留在當地。

《每日郵報》報導，在澳洲法院裁定王立強對雪梨商人舒信（Xin Filip Shu，音譯）犯下嚴重詐欺罪後，他的難民庇護申請已無法過關。基於上述原因，即便王立強聲稱如果自己被遣返回中國，將會遭到殺害，澳洲當局仍拒絕將他的旅遊簽證轉換成難民簽證。這使得王立強可能被驅逐出境。澳洲法院曾指稱，王立強有「充分理由」擔心自己回到祖國可能發生不測。

　台北中國時報報導，王立強宣稱他是中國間諜，聲稱為中國創新投資公司董事會主席向心在台從事間諜活動，干預2020年台灣總統大選，造成向心被控違犯《國家安全法》。

　王立強自曝進入中國創新投資工作，開始間諜生涯，受到上層指示攻擊台灣選舉，具體內容包括資助網路公司，從海外捐款至少人民幣2000萬元予國民黨總統候選人韓國瑜，希望能打擊蔡英文總統選情。澳媒報導王立強案後，台灣親綠媒體與政府機構跟進對韓國瑜窮追猛打，對選情造成相當影響。

　報導指出，韓國瑜昨表示，王立強相關案件在台灣早已因事證不足而草草以不起訴落幕，如今此人在澳洲又被認證為詐欺犯，隨著時間流逝、真相終於水落石出，他感到欣慰。遺憾的是，執政的民進黨當初對此案炒得沸沸揚揚，司法單位在選後就將真相輕輕放下，選舉傷及他個人名譽事小，但為了一個詐欺犯，未能給台灣人一個完整的交代，傷及人民對司法公正的信賴，這是他感到最大的遺憾。

　曾任韓國瑜競選發言人的王淺秋則說，很多人都想知道的是，全案到底是王立強為尋求政治庇護的個人行為，或幕後有其他人策畫操作？

澳洲 韓國瑜 間諜

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