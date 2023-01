美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)9日報導,華府 智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)兵棋推演解放軍 在2026年入侵台灣。結果顯示,除了國軍,亦將造成美軍、解放軍及日本自衛隊傷亡慘重,中國也「不太可能打贏」。美軍雖「慘勝」,但和解放軍兩敗俱傷、雙雙陷入「癱瘓」,至少兩艘美國航空母艦被擊沉後沒入太平洋,當今全球規模最大的中國海軍也將「潰不成軍」。解放軍雖失敗,台灣也是一片「淒涼」。

CSIS指稱,這是迄今針對可能爆發的台海戰爭,最大規模、涵蓋範圍最廣的兵推之一。CNN取得題為「下1場戰爭之第一戰」(The First Battle of the Next War)的該報告預印本。

該智庫模擬達24種戰況,次數如此之多的主因有2。其一為此前美國官方及民間所做的相關兵推,範圍不夠大又不易理解,使社會大眾與決策者無法窺見台海開戰可能的真實樣貌。CSIS高級顧問兼該兵推計畫3名主持人之一的坎森(Mark Cancian)說,台海兵推並非機密,通常(1個計畫)只做1或兩次。

其二則旨在解惑有關台海戰爭的兩個基本問題:中國犯台會成功嗎?要付出多大代價?根據該兵推結果,答案分別是「不會」和「巨大」。

該兵推估計美軍將損失兩艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦。3周的戰鬥中,將有約3200名美軍喪生,這是美軍在伊拉克及阿富汗 20年來戰死人數的一半左右。另估計解放軍將有約1萬人戰死,損失155架戰機和138艘大型船艦。亦即中國也受重創,其兩棲部隊「全滅」,數萬名解放軍成為戰俘。

該兵推也提及日方的戰損,自衛隊很可能損失逾100架戰機及軍艦。與此同時,幾個駐日美軍基地也會被中國攻擊。具同盟關係的美日部隊,將共損失多艘艦艇、數百架飛機和數千名官兵的生命。兵推報告警告,「如此(慘重的)損失,對美國全球地位的傷害將綿延多年」。

至於國軍,估計將有約3500人死傷,其海軍現役的22艘巡防艦與4艘驅逐艦全遭擊沉。國軍雖仍堪稱完整,其戰力亦因此大打折扣,還要在此狀態下防守1個沒電也沒基礎公共設施的台灣島。