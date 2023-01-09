美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，華府 智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演解放軍 在2026年入侵台灣。結果顯示，除了國軍，亦將造成美軍、解放軍及日本自衛隊傷亡慘重，中國也「不太可能打贏」。美軍雖「慘勝」，但和解放軍兩敗俱傷、雙雙陷入「癱瘓」，至少兩艘美國航空母艦被擊沉後沒入太平洋，當今全球規模最大的中國海軍也將「潰不成軍」。解放軍雖失敗，台灣也是一片「淒涼」。

CSIS指稱，這是迄今針對可能爆發的台海戰爭，最大規模、涵蓋範圍最廣的兵推之一。CNN取得題為「下1場戰爭之第一戰」（The First Battle of the Next War）的該報告預印本。

該智庫模擬達24種戰況，次數如此之多的主因有2。其一為此前美國官方及民間所做的相關兵推，範圍不夠大又不易理解，使社會大眾與決策者無法窺見台海開戰可能的真實樣貌。CSIS高級顧問兼該兵推計畫3名主持人之一的坎森（Mark Cancian）說，台海兵推並非機密，通常（1個計畫）只做1或兩次。

其二則旨在解惑有關台海戰爭的兩個基本問題：中國犯台會成功嗎？要付出多大代價？根據該兵推結果，答案分別是「不會」和「巨大」。

該兵推估計美軍將損失兩艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦。3周的戰鬥中，將有約3200名美軍喪生，這是美軍在伊拉克及阿富汗 20年來戰死人數的一半左右。另估計解放軍將有約1萬人戰死，損失155架戰機和138艘大型船艦。亦即中國也受重創，其兩棲部隊「全滅」，數萬名解放軍成為戰俘。

該兵推也提及日方的戰損，自衛隊很可能損失逾100架戰機及軍艦。與此同時，幾個駐日美軍基地也會被中國攻擊。具同盟關係的美日部隊，將共損失多艘艦艇、數百架飛機和數千名官兵的生命。兵推報告警告，「如此（慘重的）損失，對美國全球地位的傷害將綿延多年」。

至於國軍，估計將有約3500人死傷，其海軍現役的22艘巡防艦與4艘驅逐艦全遭擊沉。國軍雖仍堪稱完整，其戰力亦因此大打折扣，還要在此狀態下防守1個沒電也沒基礎公共設施的台灣島。