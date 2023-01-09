共諜案連爆 立委指多輕判 提恢復軍審

台灣民眾黨立委邱臣遠昨天表示，近半年共諜破獲數量超越過去5年總和，他要求國防部爭取恢復軍法審判。(圖：邱臣遠國會辦公室提供)

民眾黨立委邱臣遠昨天說，近來接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，這場隱形情報作戰已經未戰先敗，且近半年的共諜破獲數量已經超越過去五年總和，他要求國防部 爭取恢復軍法審判，並重新檢視中高階軍官的保防體制，從源頭打擊杜絕叛國行為。

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗則指出，當時由軍事審判回歸一般司法審判，是希望審判過程更謹慎、更充分照顧人權，所以在一般時期取消軍事審判，若有戰爭時再恢復；國民黨團尊重民眾黨的提議，至於要不要恢復，牽涉相關軍事審判的制度和配套措施，須請國防部審慎評估必要性、配套是否齊全，全面研議整部修法。

時代力量立委陳椒華表示，軍事案件審判雖已移交普通法院審理，但審判適用的法律還是陸海空軍刑法，法院依照犯罪事實及要件審理，所以不存在「普通法院判刑就會比較輕」的迷思，真要檢討的是現行法是否有不足之處。

民進黨立委何志偉表示，近年來政府很努力在抓共諜，所以大家才看得到成果，「不辦當然就沒有案，有辦才有案」，這些都是事實，無關乎軍法的問題；這幾年政府的警覺度提高非常多，他尊重每位立委的想法，大家都可以討論，但應該給辦案人員該有的肯定。

邱臣遠在臉書 發文指出，如果從審判結果分析，就會發現自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐因此導致軍人法紀觀念偏差，近日甚至發生共諜僅服刑兩年就申請假釋，法務部竟然也准許。

邱臣遠說，現行陸海空軍刑法只針對涉及軍事上的利益或不利益行為，危害國家安全者才有刑責，對於「非軍事」方面則是漏未規定；另外，刑法外患罪雖有處罰陰謀與預備行為，但刑責過低，在法條競合之後，只得採貪汙罪起訴判刑，這都是法律規範不周的問題。

邱臣遠認為，雖國家安全法已在2019年修正提高刑責，但截至目前為止，還是沒有法官重判，如果沒有恢復軍法審判，恐怕難以嚴懲現役軍人違反國家忠誠義務或背叛國家的行為。