我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

共諜案連爆 立委指多輕判 提恢復軍審

記者林銘翰、劉宛琳／台北9日電
台灣民眾黨立委邱臣遠昨天表示，近半年共諜破獲數量超越過去5年總和，他要求國防部爭取恢復軍法審判。(圖：邱臣遠國會辦公室提供)
台灣民眾黨立委邱臣遠昨天表示，近半年共諜破獲數量超越過去5年總和，他要求國防部爭取恢復軍法審判。(圖：邱臣遠國會辦公室提供)

民眾黨立委邱臣遠昨天說，近來接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，這場隱形情報作戰已經未戰先敗，且近半年的共諜破獲數量已經超越過去五年總和，他要求國防部爭取恢復軍法審判，並重新檢視中高階軍官的保防體制，從源頭打擊杜絕叛國行為。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則指出，當時由軍事審判回歸一般司法審判，是希望審判過程更謹慎、更充分照顧人權，所以在一般時期取消軍事審判，若有戰爭時再恢復；國民黨團尊重民眾黨的提議，至於要不要恢復，牽涉相關軍事審判的制度和配套措施，須請國防部審慎評估必要性、配套是否齊全，全面研議整部修法。

時代力量立委陳椒華表示，軍事案件審判雖已移交普通法院審理，但審判適用的法律還是陸海空軍刑法，法院依照犯罪事實及要件審理，所以不存在「普通法院判刑就會比較輕」的迷思，真要檢討的是現行法是否有不足之處。

民進黨立委何志偉表示，近年來政府很努力在抓共諜，所以大家才看得到成果，「不辦當然就沒有案，有辦才有案」，這些都是事實，無關乎軍法的問題；這幾年政府的警覺度提高非常多，他尊重每位立委的想法，大家都可以討論，但應該給辦案人員該有的肯定。

邱臣遠在臉書發文指出，如果從審判結果分析，就會發現自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐因此導致軍人法紀觀念偏差，近日甚至發生共諜僅服刑兩年就申請假釋，法務部竟然也准許。

邱臣遠說，現行陸海空軍刑法只針對涉及軍事上的利益或不利益行為，危害國家安全者才有刑責，對於「非軍事」方面則是漏未規定；另外，刑法外患罪雖有處罰陰謀與預備行為，但刑責過低，在法條競合之後，只得採貪汙罪起訴判刑，這都是法律規範不周的問題。

邱臣遠認為，雖國家安全法已在2019年修正提高刑責，但截至目前為止，還是沒有法官重判，如果沒有恢復軍法審判，恐怕難以嚴懲現役軍人違反國家忠誠義務或背叛國家的行為。

國防部 國民黨 臉書

上一則

台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小

下一則

反中氛圍影響 台學生對陸研究意願下降

延伸閱讀

麥卡錫訪台？綠：歡迎 藍：憂兩岸情勢升高

麥卡錫訪台？綠：歡迎 藍：憂兩岸情勢升高
北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應
王鴻薇得票逾6萬票 當選北市第3選區補選立委

王鴻薇得票逾6萬票 當選北市第3選區補選立委
新聞眼／2024前哨戰 藍綠防骨牌效應

新聞眼／2024前哨戰 藍綠防骨牌效應

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？