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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

反中氛圍影響 台學生對陸研究意願下降

記者 廖士鋒、羅印冲、陳政錄

近年由於新冠疫情，兩岸往來受阻，加上兩岸關係僵局持續、台灣內部「反中」氛圍等因素，嚴重影響了台灣學界的中國大陸研究進程。有學者坦言，相關研究受大環境影響「非常明顯」，很多學生的研究計畫被迫喊停，而當台灣與大陸境內研究聯繫變得貧乏，兩岸更缺乏對話的可能；也有學者提到，2014年太陽花運動和2019年香港反送中是兩個關鍵點，此後「明顯感受到（學生）赴大陸交換意願下降」。

政大民族系助理教授陳乃華直言，近年由於兩岸局勢，台灣對中國大陸的民族研究不可避免地下降。她提到，由於大陸民族與涉藏研究都直屬於統戰部門，若要邀請藏人學者赴海外參會，必須往上申報，經過層層嚴格審核，交流難度升高；「當前台灣跟中國大陸境內研究聯繫變得貧乏時，更缺乏對話的可能」。

政大東亞所特聘教授王信賢提到，他在大學部有開中國大陸概論的課程，他感覺學生是有興趣的，但不願意更深入了解；若與十多年前比較，現在學生關注大陸事務的程度在下降，部分學生認為是「他們家的事」，或者會問「與我們有何關係」，學習心境跟過去不同了。

王信賢分析有兩個重要時間點，一是太陽花運動，可能造成一代人意識翻轉。其次是香港反送中運動。反送中運動後，他明顯感受到，學生赴大陸交換的意願下降，國際交換的意願則大增。

反送中 香港 疫情

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