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研究兩岸機構 陸大增 台灣反趨整併

記者 廖士鋒、羅印冲、陳政錄
學者認為，掌握大陸情勢對台灣來說相當重要。圖為去年10月23日，中共新一屆政治局常委習近平（右）和李強等人，在北京人民大會堂會見媒體。（路透）
學者認為，掌握大陸情勢對台灣來說相當重要。圖為去年10月23日，中共新一屆政治局常委習近平（右）和李強等人，在北京人民大會堂會見媒體。（路透）

中央研究院院士吳玉山日前在座談會上強調，在兩岸持續緊張之際，研析「習近平現象」是重中之重，「以舉國之力來做這件事情是應該的」。然而，近年台灣的中國大陸研究卻因種種因素降溫，除了與區域研究整併，還有學者提到，因「新南向」研究興起，大陸研究資源受排擠。反觀近年來大陸的涉台研究漸成顯學，多所院校紛紛成立台灣研究院。台灣涉陸和大陸涉台研究「此消彼長」現象，值得關注。

根據大陸相關院校訊息，大陸學界近年持續成立涉台研究部門，較受關注的包括：去年12月，中國人民大學成立「祖國完全統一研究中心」；去年10月，華東師範大學成立台灣研究院。廈門大學2020年6月成立「涉台外交研究中心」及「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，廈大更早在2017年底就成立「民進黨研究中心」。中共中央黨校在2018年成立「一國兩制與國家統一研究所」，北京清華大學也在2014年成立台灣研究院。

台灣學界的大陸研究則出現整併趨勢。淡江大陸所自去年8月起，納入「外交與國際關係學系」中國大陸研究碩士班。文化大陸所自2009年8月，與中山學術研究所合併為「國家發展與中國大陸研究所」。中山大陸所自2008年與中山學術研究所合併為「中國與亞太區域研究所」。而專研中國大陸研究的政大東亞所和台大國發所，向來強調與區域研究、國家發展議題結合，不限於大陸內部議題。

不僅如此，一位不願具名的大陸研究資深學者提到，近幾年，因為「新南向」研究興起，中國大陸研究資源遭到排擠，這種現象非常明顯；例如廣設東南亞研究中心，印度方面研究也增加很多；科技部通過的研究案也能看出消長，「大陸研究很明顯被壓縮」。且在有限資源中，對岸專家受邀來台的名額變少了，東南亞和印度專家增多。

該學者感嘆，都說別把雞蛋放同一籃子，但目前資源過度集中於「新南向」顯然有問題，考慮到中國大陸對台灣影響之深，政府和企業界應投注更多資源支持。

針對上述情況，政大東亞所特聘教授王信賢表示，政府若認為涉陸人才的培養是國安層次的問題，應有更多資源引導，中國大陸就是如此，近年許多「台研」機構設立，都是官方引導成立，對台研究的課題愈來愈廣泛和深入，例如廈大台研院設有法律所和涉台外交研究中心，鑽研國際法領域涉台問題。

他透露，大陸某重要對台智庫，就台灣政壇有分量或潛力的政治人物，指派專門學者加以研究。大陸涉台研究人才「梯隊完整」，台灣的大陸研究則較多「老面孔」，可能與誘因機制不足、智庫不夠發達有關，而學界多專注於論文發表，難有新血投入政策研究，以致出現人才斷層。

專研藏學、曾赴大陸長期田野調查的政大民族系助理教授陳乃華指出，目前台灣對於中國大陸研究的投注，以國家戰略和發展為主，在智庫建立和學術方面尚有空間；反觀大陸學界，近年持續關注台灣的民族研究。

陳乃華並指，過去蒙藏委員會（已併入陸委會和文化部等單位）每年會舉行研討會，兩岸學者都有參與，「目前政府資源投入變少了」。當前台灣跟中國大陸境內研究聯繫變得非常少，2015年曾辦過唐卡展（即首屆西藏文化藝術節），當時是跟大陸國家民委合作，從青海請畫師、唐卡過來，但現在似乎還沒找到新的合作方法。

大陸院校 搶設涉台研究單位 製表／廖士鋒
大陸院校 搶設涉台研究單位 製表／廖士鋒

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