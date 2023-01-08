我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

現場側記／小三通「驚嚇」之旅？ 官員無罩交流 氣氛和諧又詭異

記者 蔡家蓁
金門縣長陳福海與括國台辦副主任龍明彪兩人相見歡，彼此握手致意。（記者蔡家蓁／攝影）
金門縣長陳福海與括國台辦副主任龍明彪兩人相見歡，彼此握手致意。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通停航2年又11個月後終於復航，但中國大陸疫情嚴峻，復航首日氣氛詭異，宛如一趟「金廈（驚嚇）之旅」。隨行記者和工作人員7日不僅戴著高規格的N95口罩、身著防護衣，甚至隨身攜帶空氣除菌卡；反觀兩岸官員為營造和諧場景，刻意不戴口罩，官員和記者彷彿處於平行時空，形成一大對比。

昨天上午10時30分，金門縣長陳福海等人從金門出發抵達廈門，隨行人員都繃緊神經，先從頭到腳噴一圈酒精，才勇敢登陸；沒想到一下船看到大陸領導全部都沒戴口罩，展現迎接熱情，陳福海等人趕緊將口罩取下來，以顯示彼此尊重。

大陸與金門官員全部都沒戴口罩，但在場大陣仗的大陸和台灣媒體全都口罩戴緊緊，船公司工作人員也「全副武裝」，身著防護衣、戴上手套，如臨大敵。

在辦理台胞證登記時，海關人員忽然清咳幾聲，立刻引起在場所有人的側目與驚恐，有人默默向後退，也有人當下摒住呼吸，嚴肅中帶點詭異。

返程時，陸續有人說，「我好像喉嚨怪怪的」、「我好像頭暈、全身不舒服」，大家不約而同的心聲，就是要趕快回家「消毒」，結束這趟「金廈（驚嚇）之旅」。

口罩 疫情

上一則

為2024暖身？ 朱立倫傳訪美日

下一則

復航首日陽性率18.9% 小三通是否擴大？取決疫情

延伸閱讀

金廈小三通重啟 首航37名鄉親入境7人唾液篩檢陽性

金廈小三通重啟 首航37名鄉親入境7人唾液篩檢陽性
節後返校返工 洛縣呼籲先做新冠檢測+戴口罩十天

節後返校返工 洛縣呼籲先做新冠檢測+戴口罩十天
國台辦：做好「小三通」客運復航後台胞往返協助工作

國台辦：做好「小三通」客運復航後台胞往返協助工作
行政院宣布重啟小三通 陸配與金門民眾獲悉激動開心

行政院宣布重啟小三通 陸配與金門民眾獲悉激動開心

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
羅志明（中）、夏復翔（右）疑涉入共諜案，獲得交保後分別步出拘留室大門。記者劉學聖／攝影

前立委羅志明疑涉共諜 退役海軍少將交保爆哭

2023-01-05 10:58
宋逸民夫妻出面說明。(取材自臉書)

宋逸民鞠躬道歉駁「家暴當情趣」 陳維齡憔悴痛哭

2023-01-03 22:34

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多