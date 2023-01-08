現場側記／小三通「驚嚇」之旅？ 官員無罩交流 氣氛和諧又詭異

金門縣長陳福海與括國台辦副主任龍明彪兩人相見歡，彼此握手致意。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通停航2年又11個月後終於復航，但中國大陸疫情 嚴峻，復航首日氣氛詭異，宛如一趟「金廈（驚嚇）之旅」。隨行記者和工作人員7日不僅戴著高規格的N95口罩 、身著防護衣，甚至隨身攜帶空氣除菌卡；反觀兩岸官員為營造和諧場景，刻意不戴口罩，官員和記者彷彿處於平行時空，形成一大對比。

昨天上午10時30分，金門縣長陳福海等人從金門出發抵達廈門，隨行人員都繃緊神經，先從頭到腳噴一圈酒精，才勇敢登陸；沒想到一下船看到大陸領導全部都沒戴口罩，展現迎接熱情，陳福海等人趕緊將口罩取下來，以顯示彼此尊重。

大陸與金門官員全部都沒戴口罩，但在場大陣仗的大陸和台灣媒體全都口罩戴緊緊，船公司工作人員也「全副武裝」，身著防護衣、戴上手套，如臨大敵。

在辦理台胞證登記時，海關人員忽然清咳幾聲，立刻引起在場所有人的側目與驚恐，有人默默向後退，也有人當下摒住呼吸，嚴肅中帶點詭異。

返程時，陸續有人說，「我好像喉嚨怪怪的」、「我好像頭暈、全身不舒服」，大家不約而同的心聲，就是要趕快回家「消毒」，結束這趟「金廈（驚嚇）之旅」。