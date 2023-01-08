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疫情中斷近3年 小三通復航 首班迎回37位鄉親

台灣新聞組／金門8日電
終於通航 中斷近三年的小三通7日終於復航，首航迎回37名金門鄉親。（記者蔡家蓁／攝影）
終於通航 中斷近三年的小三通7日終於復航，首航迎回37名金門鄉親。（記者蔡家蓁／攝影）

疫情影響，中斷近三年的小三通7日舉行春節專案復航。金門縣長陳福海率團搭船前往廈門迎接37位鄉親，陸委會主委邱太三在碼頭送行，中國大陸官員也在廈門五通碼頭舉行歡迎儀式。陳福海表示，鄉親最期盼的是小三通能常態化；邱太三則說，會滾動檢討，但無法推測常態化的時間。

兩岸維持近20年的小三通，受到疫情影響，於2020年2月中斷，行政院會去年底通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。

邱太三說，首航是啟動小三通客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點，在大陸疫情嚴峻下還能夠推動春節專案復航，十分不容易，希望「逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信」。

陸籲推動全面復航 邱太三：滾動檢討

大陸國台辦副主任龍明彪昨在廈門五通碼頭表示，小三通復航現在只是邁出了一小步，與台灣民眾期盼還有很大差距，「民意不可違」，希望各界不斷呼籲、繼續努力，共同推動小三通全面復航。

邱太三表示，期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎。他了解部分民眾對專案限制搭乘旅客身分、航班數量等感到失望，未來將會同相關機關，依據專案運作及疫情變化，對小三通滾動檢討，但無法推測小三通常態化的時間。

國民黨主席朱立倫昨受訪指出，兩岸任何開放交流、對話，都是正面的，但還是不夠，尤其對台胞、台商、台生要回來過年，不但要開放更多，航點增加也很重要。

不過，金門鄉親認為復航「剛好就好」。金門縣金寧鄉代表李俊龍說，大陸疫情嚴峻，小三通復航初期採一天一班，對金門比較有保障，否則金門防疫能量將面臨考驗。金門縣議員楊育菡說，期待在醫療量能足以負擔下，漸進式恢復正常通航。

廈門返回金門的船班原訂12時啟航，由於陸方落地簽作業出問題，延後半小時才啟航，引發小抱怨；眾人入境水頭碼頭後，依檢疫動線出關。昨天下午共有37名鄉親返鄉入境，PCR檢驗報告出爐，共有七名檢驗陽性。

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