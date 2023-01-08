大屋頂下／三民主義就是中國特色社會主義

一位網友在《大屋頂下》留言：三民主義就是中國特色社會主義。

乍看眼睛一亮。正是：眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。

上周《大屋頂下》說：歷經文革浩劫，鄧小平改革開放，將馬克思、毛澤東關進籠子裡，以「中國特色社會主義」取代了「馬克思主義／毛澤東思想」。亦即決定，「中國特色社會主義」高於並大於「馬克思主義基本原理」。但是，今天在「習近平 新時代」中，卻稱「中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行」，頓時又使「馬克思主義基本原理」高於並大於「中國特色社會主義」，反賓為主。

什麼是「中國特色社會主義」？「中國特色社會主義」的核心價值、核心手段及核心目標，難道就是「馬克思主義基本原理」？

「中國特色社會主義」與「馬克思主義基本原理」，誰大於誰？誰高於誰？

中共 必須嚴肅面對這個問題。這不但是正確及公平對待鄧小平1輩改革開放事功的問題，也是決定中共及中國前途的義理之辨。中共不可玷汙鄧小平的改革開放，中共不要自誤，更不能誤了中國的前途。

馬克思主義基本原理，有兩大疑義：

1、自取滅亡：「消滅私有制／暴力革命／階級鬥爭／無產階級專政／國家死滅論」，本文稱此為「馬克思主義5大基本原理」。若說「中華民族的偉大復興」是在實現這5大基本原理，豈不是自取滅亡？

2、作繭自縛：「中國特色社會主義」好像一只開口的袋子，可以掏出掏進、進出自如；因此，即使馬克思及毛澤東的一部分，也可放進袋子裡，成為「中國特色社會主義」的組成部分，這就成了一只八寶袋。但若反過來，將「中國特色社會主義」裝入「馬克思主義基本原理」的袋子裡，「中國特色社會主義」就封了頂，只能馬克思，不能其他，作繭自縛。

什麼是「中國特色社會主義」？其實只有4個字：改革開放。

但習近平說：「中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行。」這是由於習近平必須祭出馬克思，才能使自己在馬克思之下，與毛澤東、鄧小平比肩。當習毛鄧三人皆在馬克思之下，即可不分大小。若沒有馬克思，習如何能使自己與毛鄧兩人平起平坐？

其實，胡錦濤時代曾嘗試為中國特色社會主義定義，建構「社會主義的核心價值觀」。所謂的「24個字」：富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善。

這12個項目，包含了民主、法治、自由、平等，偉大光明正確，似乎嗅不到馬克思主義的「5大基本原理」。

習近平初任時也曾重申這一套社會主義核心價值觀。卻不知他為何如今卻倒退回到了「馬克思主義基本原理」？

但是，習近平在中共20大又說：「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化國家。」這也比較接近「中國特色社會主義核心價值觀」，而與「馬克思主義5大基本原理」迥異。

那麼，如何定義中國特色社會主義？可以回到網友的高見：三民主義就是中國特色社會主義。

中共不可能明文接受這個說法，但可以認真體驗此一說法蘊涵的啟示。

中共在內戰中打敗了國民黨 ，但三民主義沒有輸，且孫中山仍在中國屹立迄今。這其實正是當前中國及兩岸問題的未解癥結。

國共內戰中，中共的主要主張，即在討伐國民黨沒有如實實踐三民主義，尤其沒有兌現民主政治。1942年，毛澤東說：「蔣介石的獨裁和專政是必須推翻的，因為中國人民最需要的是民主政治。」因此，中共贏了內戰。

1945年，毛澤東承諾：「有些人懷疑共產黨得勢之後，是否會學習俄國那樣來1個無產階級專政的一黨制度。我們的答覆是：我們這個新民主義制度不可能、不應該是1個階級專政和一黨獨占政府機構的制度…將保障人民言論、出版、集會、結社、思想、信仰和身體等自由。」但是，中共卻食言毀諾迄今。

中共打敗了國民黨。然而，卻迄今仍然崇敬孫中山，並仍然肯定三民主義。每年五一及十一，天安門廣場上，馬恩列斯的巨像早已撤走，但孫中山的巨像依然矗立。習近平在「紀念孫中山先生誕辰150周年」說：「毛澤東同志把三民主義綱領稱為留給我們的最中心、最本質、最偉大的遺產。」「中國共產黨是孫中山先生最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。」

連毛澤東都稱「三民主義綱領」是中共的「三最遺產」，而習近平也重申「中共是孫中山先生最忠實的繼承者」。那麼，將「三民主義基本原理」納入「中國特色社會主義」的口袋裡，成為一個組成部分，豈不是理所當然？

三民主義的基本原理是：民族、民權、民生。其實，三民主義可說就是中國特色社會主義。

孫中山至彌留，仍稱「必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族」，這是民族主義，與「中國特色社會主義」一致。至於孫中山甚至有「民生主義就是共產主義」之說，其人道關懷及社會分配觀與共產主義的初心可謂無異，此亦與「中國特色社會主義」相容。唯孫氏稱「民生主義就是孔子所希望之大同世界」，自與「馬克思主義5大基本原理」不同。落差較大的是民權主義，孫中山主張「人民有權／政府有能」，以4個民權對應5個分立的政府治權。但是，今日中共不但沒有政黨輪替，甚至當局個人也沒有任期限制；沒有全民民主，甚至沒有黨內民主。如此，其實有違「社會主義核心價值觀」，亦有違「建成民主的現代化社會主義強國」。因此，三民主義關於民主及民權的「基本原理」，容當納入「中國特色社會主義」的口袋中。

尤其，三民主義及孫中山，都是「中國的」，但馬克思及其基本原理皆是「境外勢力」。中共要建立自我，首先應中國化。

「中國特色社會主義」是1個向未來前端開放的體系，今天做不到「民主／法治／自由／平等」，然懸的以赴，明天或有可能做到。但是，若以「馬克思主義5大基本原理」主導，那就是自我封頂，中國的未來也完了。

如何定義中國特色社會主義？回到「馬克思主義基本原理」是作繭自縛，採擇「三民主義基本原理」則是蛻繭化蝶。