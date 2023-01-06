彭博：美國海軍艦艇2022年穿越台海次數 降至4年來最低

彭博新聞7日報導，儘管中國加大對台軍事壓力，美國在2022年減少了海軍艦艇通過台海的次數，到了4年來最低程度。圖為5日通過台海的美國海軍「鍾雲號」驅逐艦檔案照。（路透）

美國海軍第七艦隊5日宣布「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）穿越台灣海峽，成為2023年第一艘穿越台海的美國軍艦。但彭博新聞7日報導，雖然中國加大對台軍事壓力，美國在2022年減少了海軍艦艇通過台海的次數，到了4年來最低程度。

根據彭博新聞彙編數據，美國第7艦隊2022年派出9艘軍艦通過台海。此外，還進行了4次通過南海的「航行自由行動」（freedom-of-navigation operations），亦為6年來最少的一次。

報導指出，美國海軍活動減少跟中國同年派出約1700架次軍機進入台灣防空識別區形成對比，而後者幾乎是2021年數字的兩倍。美方的轉變也正值華府跟北京 的關係自2022年11月的「拜習會」後有所改善，減少航行通過台海或南海的次數會是美方消除些許摩擦的一種方式。

美國國防部 6日沒有立刻回應置評請求。新加坡 國立大學李光耀公共政策學院客座高級研究員唐安竹（Drew Thompson）認為，美國海軍的航行「只是美國軍事存在的一個層面，因此應該在質量上判斷，而不是數量上判斷」。