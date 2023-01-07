大陸旅客入境台灣PCR定序 驗出3種變異株

台灣自元旦起針對大陸直航入境航班進行唾液PCR檢驗，指揮中心公布新制四天的病毒定序結果，驗出三種變異株。示意圖。(本報資料照片)

自元旦起，台灣針對中國大陸入境旅客採檢，昨公布新制4天的病毒定序結果，驗出3種變異株，以BA.5.2及BF.7為主，陽性率約為20%。昨起至1月底，大陸啟程經港澳轉機來台旅客須持48小時內PCR24小時內抗原快篩報告，無證明者無法上機，今起小三通復航至2月6日，入境人數增加，陽性率不排除再提高。

新制上路4天，指揮中心總計採檢3999件自大陸入境旅客，其中825名陽性，陽性率約為20%。指揮中心發言人莊人祥表示，針對Ct值低於26的10多件進行定序，結果驗出3種變異株，BA.5.2、BF.7為最主要的變異株，另有少部分變異株為BA.5.1。

小三通今起至2月6日將以「金馬地區民眾春節交通專案」方式復航。莊人祥表示，大陸直航台灣班機須在機場 進行唾液PCR篩檢 ，目前陽性率在17.6%到25%間游移。他說，影響陽性率變化，與旅客自大陸哪個地區來，和當地感染狀況有關，同時，證實大陸自去年12月迄今的確有一波流行。

高雄小港機場5日接待首班自大陸直航班機，高雄市衛生局統計5日小港機場的陽性率，入境138名旅客，37人採檢陽性，陽性率為26.8%。莊人祥表示，今將公布5日各機場篩檢結果。

隨著近日出國民眾增加，指揮中心統計，疫苗數位證明下載數量，相較去年11月每日平均約1.2萬件，12月底提升至每日平均約2萬件，不過不少民眾久未更新護照，而數位證明與外交部領事事務局間的護照資料自動交換機制並非即時更新，提醒民眾領到新護照後，需等到隔日中午後，才能取得和新護照號碼一致的數位證明。

昨新增本土個案2萬7281例，境外395例，62例死亡。

此外，中國大陸2023年「春運」將於今天開始，到2月25日結束。大陸交通運輸部預估，40天的春運期間客流總量約為20.95億人次，年增99.5%，恢復到疫情前2019年同期的70.3%。

大陸民航局總飛行師萬向東談及春運航空客運部分稱，截至1月5日，已批覆春運期間港澳台地區航線 客運航班計畫1萬3230班，涉及186條航線，47個大陸通航點，28家航空公司每周安排2331班客運航班。

萬向東說，以浦東機場為例，1月8日至31日期間，浦東機場港澳台地區日均起降客運航班30班，其中，香港航線日均10班；台灣航線日均8班；澳門航線日均12班，均有較大幅度的增加。「後面，隨著市場需求的增加，相信航班量還會有增長」。