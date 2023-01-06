台境外移入病例暴增 半數來自中國大陸

台灣元旦起針對大陸直航入境航班進行唾液PCR檢驗，從大陸啟程經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。圖為疾管署人員協助大陸返台旅客填寫入境檢疫健康申報。（記者黃仲明／攝影）

台灣新冠肺炎境外移入個案數明顯增加，4日單日新增500多例為史上最高，5日也有436例，指揮中心指揮官王必勝表示，境外移入個案半數來自中國大陸，另一半從其他各國入境；全球及大陸流行的XBB.1.5變異株，被預言一定會入台，農曆春節將近，王必勝呼籲民眾先備妥適量口罩及快篩。

台昨新增3萬1078例本土個案，較上周增加11.8%，另有45例死亡，至於境外移入新增436例，王必勝說，有一半來自大陸。但元旦起，大陸入境台灣旅客需唾液篩檢 ，1到3日陽性率分別為25%、19.3%和17.9%，有每日往下趨勢。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民則表示，大陸入境篩檢陽性率仍高，顯示陸疫情 仍嚴峻。

媒體詢問是否考慮重啟大陸入境台灣旅客電子圍籬，王必勝回答，暫時不打算。對於歐盟建議會員國加強中客入境管制，要求旅客提供起飛前兩天內PCR陰性證明，王必勝說，大陸四個航點直飛台灣的旅客有落地唾液篩檢，中轉港澳的旅客比較難處理，所以才會採用檢附登機前48小時PCR證明，暫時維持現有措施，再觀察大陸疫情調整。

全球及大陸流行的XBB.1.5變異株，被預言一定會入台，專家建議，次世代疫苗 施打率將是防疫關鍵，王必勝說，依現有資料，新冠流感化後，預計每年接種二劑，今年疫苗採購以mRNA疫苗為主；但有專家預言今年疫苗採購「一定打不完」，王也坦承有此可能性。因應春節十天連假，籲民眾先準備足夠的口罩及快篩。