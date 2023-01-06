涉共諜案 「政壇變色龍」台聯前立委交保 妻喊冤：做很多善事

國軍爆發共諜案，前立委羅志明（中）、前海軍少將夏復翔（右）5日開完羈押庭後裁定交保。（記者劉學聖／攝影）

台灣團結聯盟（台聯）前立委羅志明，涉嫌牽線海軍退役少將夏復翔等多名退役軍官至中國大陸接受陸方招待，在台發展組織；檢調前天兵分多路南北同步搜索、約談21人，高雄地檢署昨以羅、夏兩人涉違反國家安全法，有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院裁定羅、夏各以20萬、15萬元（台幣，以下同）交保，限制住居、出境、出海，不得接觸未到案證人。

羅志明妻子昨晚前往辦保，喊冤指羅在屏東做很多善事，「怎麼可能牽扯這件事」。羅、夏兩人交保後從法院後門離開，羅頻說謝謝，夏不發一語，均未對共諜案回應。

羅志明原是國民黨 員，後來轉投故總統李登輝創設的台灣團結聯盟，遭國民黨除黨籍；2002年至2008年間獲台聯提名 ，當選兩屆立委。2009年他重返國民黨，三年後披藍營戰袍回屏東家鄉參選立委失利，即淡出政壇。

羅志明幾番政治色彩轉折，在早年的高雄市政壇算十分罕見。他雖淡出政壇多年，仍熱中公眾事務，目前為元復土地開發公司董事長，新近才卸下高雄市屏東同鄉會理事長職務，昨傳出涉共諜案，各界感到驚訝。

夏復翔為海軍64年班，曾任海軍艦隊長，最高官拜海軍司令部少將政戰副主任，曾任國民黨黃復興黨部副主委。檢調調查，羅志明在大陸經商，結識對岸政經人士，因曾任立委，陸方藉由他在台尋覓接觸三軍退役將領。羅找上夏復翔，夏退役後擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，經羅牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。

羅、夏等人返台後，尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。檢調指2013年起就掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收、在台發展組織，布線多年收網，高雄市調處前天兵分多路至台北、台中、高雄住處、公司等地搜索，帶回羅志明、夏復翔及另三名高齡退役將領，受招待赴陸的親友以證人傳訊，合計21人接受約詢。

檢方復訊後，除羅志明、夏復翔聲押，退役中將徐忠國以10萬元交保、夏妻5萬元交保，羅志明前助理列被告請回，其餘均列證人。羅、夏兩人否認助陸發展組織，院方認為全案發生在2013年至2019年間，相關證物已查扣，沒有羈押必要，諭知交保。據了解，夏得知獲交保，當庭痛哭。

知情人士指出，若單純接受陸方落地招待，「恐怕大多海軍高階將領都跑不掉」，至於是否這樣就算構成共諜，仍待法院釐清。