侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善

新北市長侯友宜罕見談及兩岸議題，展現企圖心。(本報資料照片)

新北市長侯友宜 日前喊出「我們不是強國的棋子」，粉專照片換上「團結共好」，被解讀備戰2024。媒體昨詢問，強國是哪一國？侯友宜說，台灣具有非常重要的戰略關鍵地位，台灣最重要的是要讓台海及東亞能穩定下來，希望讓中華民國和平、安全、永續、繁榮，「面對台海、面對東亞的穩定，我相信我們都可以全力以赴把它做好」。

侯友宜談話不僅觸及國家高度，更罕見談及兩岸議題，展現企圖心。對於大陸國台辦主任宋濤日前表明將在一中原則和九二共識的基礎上，與台灣的「有識之士」就兩岸關係和國家統一展開深入的協商。侯友宜表示，「我們中華民國台灣，自己要自立自強、要有信心，在兩岸交流過程一定要平等、尊嚴、友善，大家彼此之間非常信任，能夠往前走」。侯友宜說，元旦後換臉書照片，是每年必做的事，希望展現新氣勢；共好就是不分你我、族群、黨派，好好努力做事，從內部的團結力量開始做起。

媒體追問，「團結共好」被解讀跟黨內喊話，也適合當競選總統口號。侯指出，他現在是新北市長，最重要的是把市政做好，這次新北歡樂耶誕城有771萬人次參加，他非常開心，非常期待今年展現不一樣高度，「讓新北榮耀變成台灣之光」。

民進黨 可望由副總統賴清德 出戰2024，民進黨前立委段宜康昨接受廣播媒體專訪時表示，藍營對手很強，不是侯友宜就是鴻海創辦人郭台銘，「賴清德勝率不超過5成」；民進黨內部已經沒人會跟賴清德競爭，但這是最大問題，民進黨定於一尊，對於炒熱選情、媒體關注焦點就不在民進黨這邊，對大選來說陷於不利，賴身兼黨主席將缺乏防火牆，也是挑戰之一。

段宜康也說，相較之下國民黨則很有戲，但侯友宜不被外省集團接受，回應也沒有具體內容；選市長與總統，選民的標準不同，侯友宜的兩岸關係或國家定位，將面對極大挑戰。