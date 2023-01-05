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飛彈經緯儀竟送陸維修 中科院：無洩密疑慮

記者洪哲政／台北5日電
雄風三型飛彈。（圖：國防部提供）
雄風三型飛彈。（圖：國防部提供）

媒體報導宣稱，雄風三型反艦飛彈經緯儀被輾轉送至中國大陸山東維修。但中科院否認器材是控制雄三飛彈持續定位的零組件，而是線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用的萊卡（Leica）光學校正設備。

鏡週刊4日報導「雄三飛彈經緯儀竟送中維修、營區警監系統陸貨充斥」等內容，經緯儀送中國大陸維修，中科院澄清，經緯儀是中科院生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用的光學校正設備，非控制雄三飛彈持續定位的零組件。

中科院進一步表示，該設備是中科院院於2021年公開招標向外商瑞士萊卡（Leica）公司採購，因部分設備瑕疵，因此於保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡後，要求台灣代理商送瑞士原廠檢修。

中科院稱，設備修復送回後，該院主動發現進口報單上是由山東青島流亭機場出口，當地是原廠亞洲地區維修中心，經洽詢代理商回覆，原廠商告知因地緣關係，送亞洲維修中心處理，中科院立即編組安全及資安部門進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。

中科院說，有關中科院外購設備需送返外商原廠維修，涉及陸區的相關精進作法，已納入中科院採購規定訂頒施行。

至於「營區智慧型警監系統」第一階段「球型」監視器有陸製品，中科院表示，經查此案是2019年4月17日決標簽約，依當時採購作業規定以原產地認定不得為大陸地區產品，合約廠商交貨的球型監視器，廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。

中科院表示，球型監視器經拆機檢查，各項關鍵零組件模組的晶片、記憶體等均非大陸製品；但電源訊號測試電路板為陸製品，屬被動元件，非屬關鍵零組件不得為陸製品禁用範疇，且無涉及國安、資安或洩密疑慮。

中科院表示，該院於2021年起精進採購規定，除符合原產地不得為大陸地區外，另增訂採購品項的關鍵零組件，如中央處理器、記憶體、晶片等，亦不得為陸製品，並於開標時執行產地國別審查，實機功能測試（POC），合格後拆機確認無陸製品，決標後加強履約督導及製程查核，驗收階段針對交貨品項執行拆解與驗測等強化查核作業，禁止陸製品滲入。

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