港澳訪台9限制 學者指過度限縮表意權 陸委會：誤植

移民 署官網日前公告「港澳居民不得從事活動一覽表」，羅列港澳人士赴台後禁止從事的活動，包括接受媒體邀請發表意見等，引發軒然大波。學者認為，相關公告內容是過度限縮表意權，政府若要推出相關政策，應完整規畫和探討。

BBC報導，移民署官網3日出現前述一覽表，列出九項港澳居民訪台不得從事的活動，其中有些項目爭議性較小，如不得至各軍事基地拍照攝影、不得賣淫買春賭博。但若干項目則極具爭議，包含不得參加選舉造勢活動、政治性質公眾活動、接受媒體邀請發表意見。

對此，銅鑼灣書店店長林榮基說，「我現在接受你訪談是不是就違法了？」他指出，這個公告「不清不楚」。若是台灣本地的政治活動，「你（港澳居民）不是台灣居民、不方便參與這是對的」，但與人權相關的議題，「人權是通用、沒有分國家的，這是普世價值，應該可以參與」。

陸委會則回應，本案係屬「誤植」。港澳居民倘在台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國 既有法律規定，「我們並未提出任何新增之禁止或限制規定」。不過此前BBC引述的陸委會說法則提到，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，政府部門已公開澄清是誤植，也凸顯移民署跟相關單位針對港澳居民來台短期停留行為樣態「似乎在做盤點跟檢討」，而事前外界並不知情。

他認為，不管是限縮或是新規定，移民署可以公開聽取各界意見，畢竟涉及港澳居民訪台權利，「聽取在台港澳居民、學者專家意見，做比較完整的規畫跟探討會更好」。

香港藝人何韻詩、黃秋生等人，早前都曾在台灣公開接受媒體訪問，何韻詩還曾在2019年來台參加遊行 時遭人潑漆。