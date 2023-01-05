我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

港澳訪台9限制 學者指過度限縮表意權 陸委會：誤植

記者廖士鋒／台北5日電

移民署官網日前公告「港澳居民不得從事活動一覽表」，羅列港澳人士赴台後禁止從事的活動，包括接受媒體邀請發表意見等，引發軒然大波。學者認為，相關公告內容是過度限縮表意權，政府若要推出相關政策，應完整規畫和探討。

BBC報導，移民署官網3日出現前述一覽表，列出九項港澳居民訪台不得從事的活動，其中有些項目爭議性較小，如不得至各軍事基地拍照攝影、不得賣淫買春賭博。但若干項目則極具爭議，包含不得參加選舉造勢活動、政治性質公眾活動、接受媒體邀請發表意見。

對此，銅鑼灣書店店長林榮基說，「我現在接受你訪談是不是就違法了？」他指出，這個公告「不清不楚」。若是台灣本地的政治活動，「你（港澳居民）不是台灣居民、不方便參與這是對的」，但與人權相關的議題，「人權是通用、沒有分國家的，這是普世價值，應該可以參與」。

陸委會則回應，本案係屬「誤植」。港澳居民倘在台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規定，「我們並未提出任何新增之禁止或限制規定」。不過此前BBC引述的陸委會說法則提到，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，政府部門已公開澄清是誤植，也凸顯移民署跟相關單位針對港澳居民來台短期停留行為樣態「似乎在做盤點跟檢討」，而事前外界並不知情。

他認為，不管是限縮或是新規定，移民署可以公開聽取各界意見，畢竟涉及港澳居民訪台權利，「聽取在台港澳居民、學者專家意見，做比較完整的規畫跟探討會更好」。

香港藝人何韻詩、黃秋生等人，早前都曾在台灣公開接受媒體訪問，何韻詩還曾在2019年來台參加遊行時遭人潑漆。

移民 遊行 中華民國

上一則

藍：金不可怕黑才可怕 議員嚇得要死

下一則

退役上校赴陸經商當共諜 涉吸6軍官探密

延伸閱讀

反送中主教陳日君准離港5天 出席本篤十六世葬禮

反送中主教陳日君准離港5天 出席本篤十六世葬禮
台灣願向中國疫情提供協助 學者：改善兩岸關係契機

台灣願向中國疫情提供協助 學者：改善兩岸關係契機
台商春節包機？陸委會：返台不如預期

台商春節包機？陸委會：返台不如預期
小三通設限 陸委會：疫情風險高 國台辦：應念同胞福祉

小三通設限 陸委會：疫情風險高 國台辦：應念同胞福祉

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪