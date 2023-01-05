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退役上校赴陸經商當共諜 涉吸6軍官探密

記者張議晨／高雄5日電
涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他三名高階軍官，遭檢方聲押獲准。(記者張議晨/攝影)
涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他三名高階軍官，遭檢方聲押獲准。(記者張議晨/攝影)

空軍劉姓上校退役後到大陸經商，被陸方吸收在台灣發展情報網絡，涉吸收6名海、空軍現役軍官刺探國軍機密資料，高雄高分檢前天指揮調查局國安站等單位搜索，帶回劉男及涉案6名軍官，其中劉與3名校級軍官訊後聲押禁見獲准，其餘3人以10萬（台幣，下同，約3260美元）至20萬元（約6520美元）交保，全案不排除有更多軍官涉案，擴大偵辦中。

據了解，劉男2013年空軍退役，赴大陸經商，結交對岸政商人士，由於他具軍方背景，經大陸情治系統透過飲宴、招待等方式成功吸收，讓他在台透過昔日軍中人脈，協助發展共諜組織。

劉男回台後按指示設立空殼公司當掩護，經手陸方提供資金，藉公司將金流洗「乾淨」，再利用過去軍中部屬、同袍關係，拉攏現役高階軍官提供機密資料。

陸方每次匯款數十萬元不等，由劉男按資料機敏度給予提供的軍官數萬元至10多萬元不等報酬，劉取得軍方機密資料後再轉呈大陸情治系統，粗估他在台發展組織8年，已收取陸方數百萬元資金，有多名海、空軍軍官被吸收，但也有軍官拒絕金錢誘惑。

調查局國安站日前報高雄高分檢指揮，兵分多路搜索劉男住處、公司及海空軍營區等地，除了劉男之外，另帶回現役孫姓中校及劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓少校等六人，都為海、空軍現役軍官。

據了解，劉男取得的資料疑涉及國軍單位部署等機密文件，其中孫姓中校，劉姓、龔姓少校確實有繳交資料給劉男，檢方複訊後認為劉與三名軍官有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

另3名鄧姓、林姓、劉姓少校，涉刺探與職務無關業務機密，檢方認為涉案情節較低，各以10至20萬元交保。因劉男在台發展組織多年，不排除還有其他軍官涉案，檢調擴大追查。

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