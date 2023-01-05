2億澳龍蝦走私大陸 連江縣府被控包庇

民進黨立委4日揭露6萬多公斤澳洲龍蝦（圖）走私到大陸途徑，質疑縣政府港務處、海巡署消極追緝、縱放走私。（圖：洪申翰辦公室提供）

民進黨立委洪申翰與連江縣黨部主委李問，昨指控連江縣政府涉嫌包庇來自澳洲 的活龍蝦，虛報從馬祖出港，航向只有梅花鹿的大坵島，實際上卻在高登島附近與中國大陸漁船行走私交易，多達33趟、共計3313箱、重量6萬多公斤、市價約2億台幣。

連江縣府昨晚回應是「烏龍指控」，縣府港務處僅負責進出港船席安排，其餘相關查核業務，非屬權責；新科縣長王忠銘也強調絕無包庇，未來會要求港務處加強與各管理機關的橫向聯繫，掌握進出港申報及港口管理秩序。

海巡署也被指消極追緝、縱放走私。海巡署指出，皆秉持依法行政原則，有關出港是否涉不法部分，已報請地檢署指揮偵辦，並向行政院會報。

洪申翰指出，自2020年澳洲指控肺炎疫情來自武漢實驗室後，中國禁止澳洲多項出口大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦，但中國人還是非常愛吃龍蝦，一度從香港 走私，但在香港查緝加嚴後，開始移轉到台灣最靠近中國的離島，馬祖就是其中之一。

李問指出，去年11月24日曾公開呼籲連江縣政府注意，飛機貨運被龍蝦占據。光是去年10月20日，單天運送超過1400公斤龍蝦，從台灣本島空運到馬祖，嚴重排擠到民生物資運送。但向財政部關務署、海巡署調閱相關資料，才發現去年9至11月，馬祖根本沒有報關出口龍蝦的紀錄。

另外，根據馬祖地區載運龍蝦貨船出港紀錄顯示，雖然都是申請航線 至大坵，但對比航跡圖後，卻是開往無住戶、僅有駐軍的高登島附近海域，甚至沒有靠島上岸，那整船的龍蝦呢？

此外，龍蝦貨船之一的海源號，早在2020年10月，即被交通部航港局發文函知縣府，該貨船未完成檢查，小船執照也將於同年12月到期，後續若未經檢查合格，應禁止該船出港。

李問表示，馬祖海巡巡防區早在10月就發現異樣，曾發函建議縣府不再同意給予申報進出港至大坵、高登，縣府卻置之不理，令人質疑，難道是與上億元的龐大非法利益有關？