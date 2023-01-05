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「加熱菸」納管轉彎 只管菸不管載具 藍質疑美國施壓

台灣新聞組／台北5日電
立法院4日進行菸害防制法草案協商，但國健署卻突然打算僅納管加熱菸，排除加熱菸載具，認為載具是「三C產品」。（記者劉學聖／攝影）
立法院4日進行菸害防制法草案協商，但國健署卻突然打算僅納管加熱菸，排除加熱菸載具，認為載具是「三C產品」。（記者劉學聖／攝影）

「菸害防制法」修正草案昨於立法院衛環委員會進行第四次協商，前三次達成某些共識，但衛福部國健署突然堅持回到政院版本，並將加熱菸（菸體）、加熱菸組合元件（載具）拆成兩部分，只管前者，後者則推給經濟部，認為那是「三C產品」；召委林為洲大罵國健署「莊孝維」（台語，指裝瘋賣傻），審查三次卻態度大轉彎，質疑背後「受到什麼壓力？」

且經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰也說，加熱菸主管機關是衛福部，若將載具由經濟部送驗，只會審查其安全性，不會審查其加熱後是否產生有毒或有害氣體；且載具通過檢驗後，貼上安全驗證標章，民眾可能誤以為是安全合格產品，「建議回歸衛福部管轄」。標檢局還說，目前台灣沒相關檢驗標準，國際上也沒有，「可能要內部再協調」。

林為洲說，加熱菸和載具如同「槍與子彈」，衛福部想只管子彈，不管槍，但沒了載具，「根本無法抽加熱菸」。加熱菸及載具一起產生許多尼古丁及上百種物質，吸進肺裡後危害健康，但國健署卻不願列管載具，「衛福部大開後門給菸商，難道大家買載具回家，當玩具嗎？」林為洲怒轟國健署態度大轉彎，「是承受美國壓力，還是柯總召（民進黨團總召柯建銘）、蔡總統壓力？如果沒給解釋，就是藐視國會，將送至監察院，並請檢調查背後是否菸商關說」。

對此，柯建銘反駁，表示「美國人哪個來找我？」菸害防制法修正草案已處理兩屆，行政院立場就是「禁止電子煙、納管加熱菸」，按這個立場去處理就好，現在已到法律期限，如果持續沒共識，就送院會表決。

「我們沒有受到任何壓力，如果要移送，歡迎！」國健署長吳昭軍說，衛福部堅持修正條文第七條「健康風險評估」評估加熱菸對健康的危害，包括菸草柱加載具燃燒後產生的物質氣體，這些在審查範圍內，但加熱菸載具如果沒燃燒，「就沒危害」。吳昭軍說，加熱菸組合元件（載具）像是三C產品，應屬經濟部業務職責。

衛福部次長王必勝說，「尊重委員討論，但我尊重國健署意見。」引起立委林奕華大怒，直言「你是上級長官！」王必勝說，衛福部、國健署立場都反對抽菸，但法規就是看管到什麼程度，菸防法精神跟邏輯是管理菸柱，對菸品做適當或加強管理。

經近三小時協商，林為洲宣布，下周進行第五次協商，堅持不會將修正草案送院長協商，會在衛環委員會走完所有法條。

民進黨

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